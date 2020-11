Ibai et PlayStation présenteront en première le court Unboxing sur Netflix à l’occasion du lancement de PS5

Le populaire lanceur devenu streamer aura son propre court métrage sur Netflix avec PlayStation et réalisé par Jaume Balagueró

Il y a juste quelques instants Ibai Llanos, La populaire roulette transformé en l’un des streamers les plus réussis du moment dans le monde entier, il a commencé son dernier live à Tic dans lequel il commencerait à jouir avec tous ses disciples PS5 dans une promotion à côté de Play Station. Cependant, ce direct a pris une tournure vraiment bizarre et Salle de jeux d’Astro la maison du streamer en direct a été démantelée. Tout cela a fini par conduire à l’annonce d’un court, intitulé Unboxing, qui Ibai Llanos sera présenté en première aux côtés de PlayStation sur Netflix. Vous pouvez voir cet extrait étrange mais tellement incroyable de diffusion ensuite:

PlayStation a annoncé qu’elle présenterait en première sur Netflix le 24 un court métrage qui mettra en vedette Ibai Llanos, le streamer populaire, et réalisé par Jaume Balagueró, responsable de la célèbre [REC] et sa suite. « Un direct sur Twitch qui n’est pas ce qu’il semble et un déballage très spécial pour Ibai Llanos. Nous présentons Unboxing, un court-métrage pour PlayStation Espagne et Netflix réalisé par Jaume Balagueró. Sortie le 24 novembre« Ils ont confirmé à partir du compte officiel de PlayStation Espagne sur Twitter. Ci-dessous vous pouvez voir l’affiche officielle.

Pour le moment, peu de détails ont été publiés concernant ce court métrage, et nous ne savons pas si Ibai sera le seul personnage ou y aura-t-il plus d’acteurs impliqués. On ne sait pas non plus quelle sera l’intrigue du court métrage ni le rôle qu’il jouera. Play Station et la promotion de PS5 Dessus. Cependant, ce sera une question de quelques semaines avant que le court débarque en Netflix et laisser des doutes.

Nous vous rappelons qu’au-delà de ce court, Play Station les détails du lancement de PS5 à travers le monde le 19 novembre. Nous aimons Ibai, nous avons eu un accès anticipé à cette console nouvelle génération et nous vous apportons notre avis et tous les détails de la console en l’analyse complète que vous pouvez consulter dans ce même lien.

