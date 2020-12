Ibai annonce les dates de l’Ibainéfico 2020 et ses premiers invités

Non, même si nous avons le problème COVID, nous ne serons pas sans l’Ibainefico 2020.

Comme cela se passe depuis trois ans maintenant (quatre avec cette édition), le créateur de contenu Ibai a annoncé les dates et les capitaines de l’événement Ibainéfic 2020. Oui, il s’appelle toujours comme ça, mais le garçon ne sait pas comment changer son nom pour le moment.

Ce sera cette semaine et nous aurons différents tournois, jeux et événements pour nous divertir. Sans aller plus loin, aujourd’hui sera la sélection des joueurs par les capitaines. Au total, il y aura 10 joueurs pour chacune des quatre graines qui participeront. Ces quatre ont déjà été annoncés et ne sont ni plus ni moins que TheGrefg, Willyrex, DjMaRiiO et Ibai lui-même.

Parmi les participants de cette édition, nous trouverons des noms traditionnels tels que AuronPlay, Pedrerol, Papo, Coscu ou Kun Agüero mais le reste (40 personnes au total) sera annoncé tout au long de la journée.

L’événement lui-même, c’est-à-dire les événements et les tournois, aura lieu le mercredi 16 et le jeudi 17 décembre. Il peut être suivi via la chaîne officielle Ibai Twitch et l’objectif final de l’événement est obtenir plus de 220000 euros. Ce chiffre est la somme totale de ce qui a été collecté dans les éditions 2017, 2018 et 2019 réunies. C’est une somme très risquée, bien sûr, mais si quelqu’un peut l’obtenir, c’est Ibai. Ce ne sera pas la première fois que cela démontre la capacité de mobilisation du garçon lorsqu’il s’agit de tout gâcher et bien attaché sur Internet.

À cette occasion, Ibainéfico 2020 collaborera avec l’Unicef pour allouer l’argent collecté. Ils se concentreront sur la pauvreté des enfants, donc, bien sûr, nous vous encourageons d’ici à faire votre part. Que puisque nous mettons toujours plus de bile via les réseaux sociaux (et ici), nous pouvons compenser un peu avec quelque chose de bien, non?