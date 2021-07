Ibai a demandé le meilleur anime de tous les temps et il est devenu viral

Ibai Llanos a l’énorme facilité de devenir une tendance pratiquement tous les jours et pour diverses raisons. Comme s’il ne lui suffisait pas d’être une référence dans le football ou la musique, le streamer du moment c’est aussi parmi les fans d’anime. Ce jeudi il a encore suscité un beau débat sur les réseaux sociaux car a demandé la meilleure émission japonaise de tous les temps et les réponses ont été surprenantes. Vue!

L’Espagnol, qui compte 6,6 millions de followers sur Twitch, est également récemment devenu viral pour sa narration des sanctions entre l’Argentine et la Colombie pour la Copa América et pour son interview avec Nicki Nicole où la chanteuse a fait des révélations choquantes. Maintenant, il est entré dans le monde de l’anime et a également établi l’ordre du jour.

Ibai a utilisé son compte Twitter pour lancer la question suivante qui a explosé parmi les fans : « Au 8 juillet 2021, quel est le meilleur anime de tous les temps ? J’aimerais qu’il n’y ait pas d’insultes dans les réponses, merci ». La requête a rapidement dépassé les trois mille réponses et continue de s’accumuler.

Dragon Ball, One Piece, Naruto et Shingeki no Kyojin figuraient parmi les programmes les plus choisis parmi les commentaires, mais pas avant d’avoir fait l’objet d’un vif débat. Pour certains fans, si vous choisissez entre ces animes, cela signifie que vous n’en avez pas vu trop. Le plus surprenant nommé Magi: The Labyrinth of Magic, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Hunter x Hunter ou Code Geass.

Ce n’est pas la première fois que Llanos fait un sondage comme celui-ci : en avril, il a demandé à choisir entre One Piece, Naruto et Shingeki no Kyojin. La publication est également devenue virale et a donné des résultats très proches. Un sondage Spoiler à ce sujet (avec 23 000 réponses) a révélé que 36% choisissent One Piece, étant le favori du public.

