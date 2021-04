Ibai a demandé à choisir entre One Piece, Naruto et Shingeki no Kyojin

Une pièce, Naruto Oui Shingeki no Kyojin Ils font partie des anime les plus célèbres de ces dernières années. Alors que les deux premiers sont beaucoup plus longs, Attack on Titan est devenu un phénomène mondial avec sa quatrième saison récemment publiée et classée parmi les meilleures. Bien que les comparaisons soient odieuses et que les trois soient des séries très populaires, le célèbre streamer Ibai Llanos demandé choisissez entre l’un d’eux et il est rapidement devenu viral. Quel programme avez-vous gagné?

L’Espagnol de 25 ans a utilisé son compte Twitter pour faire la requête et en quelques heures, il a obtenu plus de 9 000 réponses avec 33 000 likes. « Laquelle de ces trois est la meilleure? Des opinions totalement objectives et honnêtes, c’est une question sérieuse », le jeune homme a averti qu’en 2020, il avait reçu le prix du meilleur streamer du monde.

Les commentaires étaient de toutes sortes et parmi les fans, il y avait de nombreux comptes importants qui n’étaient pas en reste dans la proposition d’Ibai. Amazon Prime Video, la Professional Video Game League, Bandai Namco et Vodafone TV étaient quelques-uns de ceux qui ont participé à l’enquête pour choisir leur favori.

Le joueur KERORO avait l’une des réponses les plus appréciées dans le fil de discussion et c’était en accord avec une grande partie des fans. « OP malgré 1000 chapitres et beaucoup de remplisseurs. Il a la meilleure histoire jamais racontée et son auteur est fou. Les gens diront Shingeki parce qu’ils sont trop paresseux pour regarder OP », il a condamné.

De plus, le youtuber Isma était également dans la même ligne et a déclaré: « Objectivement One piece. Aucune discussion possible ». Son commentaire avait plus de 7,5 mille likes. À son tour, un autre joueur comme Máximo Cuevas a indiqué que « Naruro va bien, mais le truc serait entre One Piece et SnK. »

Quel anime est le meilleur: One Piece, Naruto ou Shingeki no Kyojin?