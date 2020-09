Ian Mitchell: un ancien membre des Bay City Rollers est décédé

02.09.2020 18h36

Le groupe de pop rock britannique Bay City Rollers pleure son ancien membre Ian Mitchell. Le bassiste est décédé à l’âge de 62 ans.

Le musicien Ian Mitchell est décédé à l’âge de 62 ans. Cela a été annoncé par son ancien groupe Bay City Rollers sur leur page Facebook. «Nous sommes profondément attristés par la mort d’Ian Mitchell. Nos pensées et nos prières accompagnent sa femme, Wendy, sa famille et ses amis. Repose en paix, Ian », indique le communiqué. Mitchell a rejoint le groupe écossais en 1976 à l’âge de 17 ans. Il a remplacé le bassiste et membre fondateur Alan Longmuir (1948-2018).

Mitchell a quitté le groupe après neuf mois et est retourné dans son Irlande du Nord natale, où il a rejoint le groupe Rosetta Stone. Dans les Rollers, il a été remplacé par Pat McGlynn. Avec les Bay City Rollers, Mitchell a sorti l’album «Dedication» et une reprise réussie de «I Only Want to Be With You» de Dusty Springfield. Dans les années 1970, le groupe, que les deux frères Longmuir ont fondé à Édimbourg en 1966, était également responsable de tubes comme «Bye Bye Baby» et «Shang-a-Lang».

