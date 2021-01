Ian McShane espère commencer le tournage de John Wick 4 bientôt

Il est impossible de nier le grand succès que «John Wick»Représente dans les normes actuelles du cinéma commercial. S’il s’agit d’une saga qui ne réinvente rien d’établi dans le genre action, cela n’a jamais été son objectif premier, nous donnant ce que le spectateur veut voir à l’écran: un festin visuel de combats chorégraphiés sous bonne direction.

L’année dernière, Lionsgate aurait retardé la date provisoire de la première du quatrième opus de la franchise avec Keanu Reeves, annonçant qu’il atteindrait le public en mai 2022. Cela est dû au retard de sa production dû à la pandémie. Avec l’approbation récente d’une cinquième tranche, il est prévu que le tournage de la quatrième partie puisse être réalisé très prochainement.

Collider a récemment mené une interview avec Ian McShane, acteur chargé de dépeindre Winston, propriétaire de l’hôtel « Continental » et actuel adversaire de John Wick. L’acteur révélerait qu’il est en communication avec Keanu Reeves et qu’il lui a dit qu’il espérait le voir cette année.

McShane partage son point de vue sur ce nouvel opus: « Je sais que le scénario est en cours d’écriture et ils espèrent le faire cette année. » Il a été révélé que les quatrième et cinquième tranches seront filmées consécutivement, ce qui a conduit les fans à spéculer que les deux pourraient avoir la même ligne narrative.

L’acteur partagerait également une réflexion sur l’héritage que ces films ont commencé à laisser dans la culture populaire. «Ils ont eu un bon casting pour le premier et c’était un très bon scénario. Je pensais que le second n’était pas si bon, mais les gens l’ont adoré à l’époque et j’ai continué », dit-il.

«Je pense que le troisième était vraiment exceptionnel et je continue avec. J’ai toujours cru que je pouvais continuer à cause de Keanu, une femme morte, un chien, une arme à feu et une grosse voiture. Il avait tous les éléments, comment pouvait-il échouer? », Conclut-il.