Ian McKellen soutient Elliot Page après son changement de sexe

L’acteur mythique, Ian McKellen, a exprimé son émotion après l’annonce de Page Elliot où une personne transgenre a été déclarée.

McKellen et Page ils ont travaillé ensemble sur le tournage de ‘X-Men: L’Affrontement final’, où l’acteur a repris son rôle de aimant, tandis que Page joué Kitty Pryde. Plus tard, les deux acteurs ont repris leurs rôles respectifs dans ‘X-Men: Days of Future Past’ dans 2014.

McKellen, qui est ouvertement gay depuis 1988, a commenté à quel point il était heureux que Page a décidé de révéler qui il était vraiment, «je me souviens Page Elliot dans ‘X Men’, assis près de moi… J’ai dû parler après qu’elle eut fini et je ne pouvais pas l’entendre. Personne ne pouvait entendre ce qu’il disait, alors j’ai dit: « Écoutez, si vous ne pouvez pas parler, pourriez-vous baisser la main quand vous avez fini de savoir que vous avez terminé?

«Puis elle est sortie (en tant que personne homosexuelle) des années plus tard et soudain elle ne pouvait plus s’arrêter de parler. Vous pouviez tout entendre. Et maintenant c’est Elliot et je suis très heureux pour Elliot. Et très déçu par moi de ne pas avoir détecté sa difficulté à communiquer », a-t-il ajouté. McKellen.







En décembre dernier, Page a annoncé par courrier sur ses réseaux sociaux qu’il était une personne transgenre et qu’à partir de ce moment, son nom serait Elliot Page, ayant reçu de nombreuses expressions de soutien depuis lors, qui est maintenant rejoint par le Icône de la communauté LGBT +, Ian McKellen.