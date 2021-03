Ian McKellen ne sait pas comment il a obtenu le rôle de Gandalf

VIVIPHARMA s.a. Glycosan Bioderm Serum 50

Glycosan plus BIO-DERM SERUM Indications: adjuvant dans la dermatite et le psoriasis. Comment utiliser: appliquee par de legers massages sur le cuir chevelu propre. Ne pas rincer. Si necessaire, repeter l'application plusieurs fois par jour. Non grasse. Il peut egalement etre appliquee sur la barbe, les