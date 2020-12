Ian McKellen, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, a reçu le vaccin COVID-19

Le grand cauchemar de l’année 2020 appelé Coronavirus il est en train d’arriver à sa fin, bien qu’il y ait encore de grandes épidémies dans diverses parties de la planète. Tout a commencé à changer le 8 décembre lorsque Le Royaume-Uni a commencé sa campagne pour recevoir les premières doses du vaccin pharmaceutique américain Pfizer. La première personne vaccinée était Margaret Keenan, une femme de 90 ans, qui a dit: « Si je peux le recevoir à 90 ans, vous le pouvez aussi ».

Jusqu’à présent, environ 150000 personnes ont déjà reçu la première dose en Grande-Bretagne, avec priorité aux personnes de plus de 80 ans, pour être risqué. En appartenant à ce groupe, Ian McKellen, de 81 ans, aussi Il est venu ce jeudi pour se faire vacciner et sensibiliser la population. Le service national de santé de l’État a publié une photo de l’acteur approuvant l’action. Regarde la!

L’interprète de «Gandalf» dans la célèbre trilogie cinématographique de ‘Le Seigneur des Anneaux’, qui aura une série sur Amazon Prime Video, a déclaré: «La prochaine fois que je viendrai, eh bien non, six jours après mon arrivée, je vais faire un gros câlin à tout le monde, est-ce permis? Je ne sais pas.. Il s’est également exprimé sur son compte Twitter: « Je me sens très chanceux d’avoir eu le vaccin. Je n’hésiterais pas à le recommander à qui que ce soit. ».

Après la vaccination, il a laissé plus de sensations: «Je sais que je ne serais pas en vie sans le NHS (le National Health Service). Je suis un peu plus âgé que le NHS, mais en tant qu’enfant, avoir un bon traitement médical disponible était nécessaire, quelle merveilleuse idée.. Il a poursuivi en appelant à la prise de conscience: « J’encourage tout le monde à faire ce qui est sensé, non seulement pour eux-mêmes mais pour tout le monde, car si vous êtes exempt de virus, cela aide tout le monde ».

Elle a été l’une des premières célébrités hollywoodiennes à partager ses sentiments à propos du vaccin contre COVID-19[feminine et rassurer la population qu’elle est en bonne santé. Pour le moment, on ne sait pas si la reine Isabell II, 94 ans, l’a également reçue, mais ils déclarent qu’elle l’informera quand cela se produira.