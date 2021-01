Ian McKellen est «  tellement heureux  » pour sa page Elliot, co-star des X-Men

En décembre 2020, le Umbrella Academy La star Elliot Page a annoncé son identité transgenre via une publication sincère mais puissante sur les réseaux sociaux. Suite à la nouvelle, ses co-stars anciennes et actuelles ont célébré l’acteur pour avoir inspiré des millions de personnes. Récemment, Sir Ian McKellen, qui a travaillé avec Page X-Men: L’Affrontement final, a également exprimé à quel point il est « heureux » que l’acteur ait fait l’annonce, mais en même temps, il est « déçu » de ne pas avoir réalisé ce que sa co-star vivait au moment du tournage du film.

Page a joué le personnage du mutant Kitty Pryde en 2006 X-Men: L’Affrontement final en face de Magneto, joué par McKellen, qui se souvient à quel point l’acteur était timide et fermé sur les plateaux du film.

« Je me souviens Page Elliot, dans l’un des X Men, assis aussi près que nous le sommes maintenant. Et j’ai dû parler quand ils avaient fini, et je ne pouvais pas entendre ce qu’ils disaient. Personne ne pouvait entendre ce qu’ils disaient. Alors, j’ai dit: ‘Ecoute, si tu ne peux pas parler, ça te dérangerait quand tu auras fini de parler, juste en laissant tomber ta main pour que je sache quand tu auras fini de parler?’ «

Mais au fil des années, Page est devenu un individu confiant qui n’avait pas peur de sortir, d’abord en tant que gay en 2014, puis en tant que trans en 2020. Pendant des années, il a fait campagne avec force contre la répression à laquelle sont également confrontés les gays et les transgenres. comme défendu leurs droits. « Et puis ils sont sortis [as gay] des années plus tard et tout à coup, vous ne pouviez pas les empêcher de parler. Vous avez tout entendu. Et maintenant … ils sont Elliot. Et je suis tellement content pour Elliot. Et tellement déçu de moi-même que je n’ai pas détecté quelle était leur difficulté à communiquer », a ajouté McKellen.

McKellen est ouvertement gay depuis 1988 et comprend comment Page a retrouvé sa confiance en lui en s’acceptant véritablement.

« Tout va mieux quand vous sortez parce que vous avez confiance en vous. Donc, vous vous améliorez en termes de relations, d’amis de toutes sortes, de famille, si vous avez de la chance. Et dans mon cas, je pense que dans tous les cas, votre agir est lié à changer et à s’améliorer. «

Page est sorti en tant que transgenre le 1er décembre 2020 dans un message sur les réseaux sociaux où il a exprimé sa «immense gratitude» pour toutes les personnes qui lui ont permis d’embrasser sa vraie personnalité.

« Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et mon nom est Elliot. Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie. Je ressentent une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage. Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique. J’ai été sans cesse inspiré par tant de personnes dans le communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et compatissant », avait-il écrit dans son message.

Page joue actuellement dans la série à succès Netflix The Umbrella Academy et reprendra également le personnage de Vanya Hargreeves dans sa saison 3. Les citations ci-dessus nous parviennent via Attitude Magazine

Sujets: X-Men