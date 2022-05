Ian McDiarmid défend le retour de Palpatine dans Star Wars : L’Ascension de Skywalker

Star Wars : L’Ascension de Skywalker, un film qui a un héritage parmi les Jedi et les Sith. Lorsque le dernier chapitre de la trilogie de la suite a été créé, il a été vivement critiqué par les fans et les nouveaux arrivants. Il est difficile de déterminer exactement ce avec quoi tout le monde avait un problème, à l’exception d’un facteur. Personne ne semblait approuver le retour de l’Empereur Palpatine d’entre les morts, tous sauf un, et c’est l’Empereur lui-même !

Lors de la célébration Star Wars 2022, des représentants de /Film étaient présents à Ian McDiarmid: Une audience avec l’Empereur. Au cours du panel, McDiarmid a révélé des informations spéciales, des anecdotes et d’autres histoires amusantes. McDiarmid, qui a joué le méchant classique dans les trois Star Wars trilogies, a rendu publiques ses propres réflexions sur la décision controversée. / Film a la citation ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’était bien de savoir que je n’étais pas mort. Eh bien, il ne le serait pas, n’est-ce pas? Beaucoup de gens ont dit: » Vous ne pouvez pas le ramener, il était mort! Avez-vous vu cette chute? quelqu’un pourrait-il survivre à ça? Pardon… [audience laughs] C’est l’Empereur de l’Univers. Quoi qu’il en soit, personne ne me dira qu’il n’aurait pas eu de plan B si quelqu’un – aussi peu probable qu’il ait pu le penser – réussissait à le détruire à moitié. Et bien sûr, il avait la meilleure équipe de chirurgiens du service opérationnel, ils étaient très petits mais ils étaient très minutieux, vous vous souvenez peut-être du film. Et il avait ce que l’argent pouvait acheter de mieux, ce que les forces de l’ordre pouvaient produire. Et il avait aussi ce merveilleux fauteuil roulant galactique, ce qui était un énorme avantage. »

Le retour d’un empereur

McDiarmid a exprimé sa joie à l’idée de reprendre le rôle pour lequel il était si célèbre. Il a poursuivi en expliquant que la conception de l’Empereur avait changé au cours du développement de Rise of Skywalker. Il a commenté que les conceptions initiales donnaient à l’empereur un aspect plus fragile et brisé, avec des tubes sortant de sa tête et un mauvais bras. Cependant, au fur et à mesure que le développement du film se poursuivait, les concepteurs ont choisi une approche plus subtile. Cela incluait de cacher les machines et les prothèses sous les robes de signature de Palpatine et de ressembler davantage aux mêmes prothèses qui ont été utilisées sur Anakin et Luke.

Lorsque vous tenez compte du nombre d’années qui se sont écoulées entre la trilogie originale et la trilogie de la suite, le concept de machines et de prothèses de Palpatine de plus en plus élégant au fil des ans a du sens. Utiliser la technologie pour améliorer le corps physique est en quelque sorte une chose normale, non seulement dans la galaxie lointaine, très lointaine, mais surtout au sein de l’Empire. Après tout, la transformation physique d’Anakin en Dark Vador impliquait de nombreuses améliorations importantes. Qu’y a-t-il pour empêcher Palpatine de l’utiliser sur lui-même ? Et s’il avait des partisans à proximité qui étaient prêts à suivre ses ordres, alors la réponse est juste devant nous. Mais est-ce que cela excuse l’exécution dans le film ?





Peu importe ce que vous pensez de la L’Ascension de Skywalker, je pense que nous pouvons tous être d’accord sur une chose. Ian McDiarmid a réalisé une performance fantastique dans son rôle de l’Empereur. Le méchant masqué sombre s’est frayé un chemin dans le cœur des fans depuis des générations avec son dialogue et sa présence inoubliables. De même, c’est aussi génial de voir un acteur sauter sur l’occasion de revenir à nouveau dans un personnage.