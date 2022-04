I Was There Episode 11 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 11 d’I Was There. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents, les fans sont vraiment curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 11 d’I Was There dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette Afficher. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série américaine et cette série a été produite par Committee Films. Son premier épisode est sorti le 20 février 2022 et après la sortie, il a réussi à attirer l’attention du public non seulement d’Amérique mais aussi de différentes parties du monde.

L’intrigue de cette série a été conçue de telle manière que vous aurez un voyage dans le temps, mettant en évidence différents moments de l’histoire tels que des événements historiques critiques, des catastrophes, des triomphes et des histoires vraies, avec Theo EJ Wilson aidant à déconstruire comment ils se sont vraiment déroulés . Après avoir regardé l’épisode en cours de cette saison, tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 11 d’I Was There. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

J’étais là épisode 11 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 11 d’I Was There. Le nom de cet épisode à venir est Oklahoma City Bombing et il sortira le 2 mai 2022. Donc, enfin, comme vous pouvez le voir, l’attente de cet épisode va se terminer très bientôt. Nous vous proposerons à tous de marquer la date et n’oubliez pas de la regarder à la date indiquée.

Où diffuser J’étais là?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est History. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Google Play et Vudu. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Liste des épisodes

Voici donc la liste des épisodes de cette saison.

Catastrophe de l’Hindenburg

Johnstown : l’inondation la plus meurtrière d’Amérique

Catastrophe de Tchernobyl

Procès des sorcières de Salem

La mort de Jesse James

Tueur dans la ville blanche

L’assassinat de Lincoln

Catastrophe du challenger

Bloody Sunday

Massacre de la Saint-Valentin

Attentat à Oklahoma City

Bataille de Stalingad

Distribution de la série

Après avoir parcouru tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 11 d’I Was There. Ici, nous allons fournir les détails sur le casting de la série.

Théo EJ Wilson

Sonya Boushek

Sasha Andreev comme Valeri

Matt Roy comme Milicien Trois

Benny Barrett dans le rôle de Charlie Ford

Clarence Wethern comme Walter Marshal

Maggie Dickey comme villageois

David Tufford comme Ruben

Conclusion

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 11 d’I Was There, où vous pouvez le lire en ligne, l’intrigue de l’histoire et de nombreux autres détails. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

