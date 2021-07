« I never 3 » sur Netflix : quand sortira la saison 3 de ‘Never Have I Ever’

Bien que Netflix n’ait pas encore confirmé la troisième saison de « Moi jamais» (« Never Have I Ever », dans sa langue d’origine), tout semble indiquer que l’histoire de Devi, Paxton et Ben se poursuivra dans un nouveau lot d’épisodes de la comédie dramatique mettant en vedette l’actrice tamoule-canadienne Maitreyi Ramakrishnan.

PLUS D’INFORMATIONS: Que s’est-il passé à la fin de la première saison 2 de « Je n’ai jamais »

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle du géant du streaming, qui met généralement quelques semaines pour évaluer la réponse de son audience et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

En plus de l’annonce officielle d’une troisième saison de « Moi jamais« , Netflix doit confirmer le retour du casting de la série créée par Mindy Kaling et Lang Fisher, ainsi que les nouveaux personnages qui viendront s’ajouter à la fiction.

En fin de compte, Devi est resté avec Paxton, mais que se passera-t-il dans la saison trois ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « YO NEVER » SERA-T-ELLE SORTIE?

La troisième saison de « Moi jamais« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais il est probable que les nouveaux épisodes atteindront la plateforme de streaming mi-2022. Même si tout dépendra du renouvellement et du début du tournage.

Le premier opus a été créé en avril 2020 et n’a été renouvelé qu’en juillet de la même année, par conséquent, les fans de « Je n’ai jamais« Il faut attendre quelques mois avant toute confirmation officielle de Netflix.

Peut-être que le renouvellement arrivera en octobre 2021, ce qui signifie que le tournage pourrait commencer au cours des derniers mois de l’année et se poursuivre avec le processus de post-production au cours des premiers mois de 2022.

Ben a découvert que Devi voulait le choisir plutôt que Paxton (Photo : Netflix)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « I JAMAIS » ?

A la fin de la deuxième saison de « Moi jamaisDevi met fin à sa relation secrète avec Paxton et va au bal avec son amie Eleanor. Lorsqu’il décide de quitter la fête, l’athlète apparaît et accepte de rendre leur romance publique. Bien qu’il soit avec Aleesa, Ben ne peut s’empêcher de se sentir affecté par le nouveau partenaire, d’autant plus qu’Elle lui dit que Devi voulait le choisir.

Alors qu’arrivera-t-il à Ben et Aleesa ? La relation de Devi et Paxton fonctionnera-t-elle? Que vont devenir Eleanor, Fabiola et leurs partenaires respectifs ? Nalini Vishwakumar donnera-t-elle une autre chance à l’amour ? Kamala mettra-t-elle fin à ses fiançailles imposées et sortira-t-elle avec le professeur de son cousin ? Paxton ira-t-il à l’université ? Ben essaiera-t-il de récupérer Devi ?

Les problèmes ci-dessus et d’autres devraient être résolus dans une éventuelle troisième saison de « Je n’ai jamais”.