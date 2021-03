I Love Lucy Movie Being the Ricardos commence la production avec Nicole Kidman, Javier Bardem

Amazon Studios a commencé la photographie principale du drame du scénariste-réalisateur Aaron Sorkin Être les Ricardos cette semaine à Los Angeles. Nicole Kidman et Javier Bardem jouent un vrai couple Bal Lucille et Desi Arnaz, les stars derrière la sitcom télévisée révolutionnaire et classique des années 50 J’aime lucy, qui se concentrait sur un couple heureusement marié mais apparemment dépareillé – une femme au foyer américaine aux cheveux flamboyants et sujette aux accidents et son mari chef d’orchestre cubano-américain – qui est devenu l’émission la mieux notée et la plus aimée de l’époque.

Le film se déroule pendant une semaine de production de J’aime lucy– La table du lundi a lu le tournage du public du vendredi – quand Lucy et Desi font face à une crise qui pourrait mettre fin à leur carrière et une autre qui pourrait mettre fin à leur mariage.

« Être les Ricardos est un drame sur les personnes derrière la réalisation de la comédie la plus célèbre de la télévision. J’ai hâte de travailler avec Nicole, Javier, JK, Nina et le reste de notre grande distribution », déclare le scénariste-réalisateur Aaron Sorkin.

Lauréate d’un Oscar Nicole Kidman (L’annulation) est la star rousse éponyme de J’aime lucy, Lucille Ball et son compatriote oscarisé Javier Bardem (Avant que la nuit tombe, Il n’y a pas de pays pour les vieillards) est son mari, Desi Arnaz, l’acteur, musicien cubano-américain et président de leur société de production télévisuelle, Desilu Productions. Sur J’aime lucy, Ball et Arnaz ont dépeint le couple télévisé le plus célèbre d’Amérique, Lucy et Ricky Ricardo. Mais dans la vraie vie, leur relation était tristement plus complexe et tumultueuse que les personnages fictifs hilarants qu’ils incarnent.

La productrice exécutive Lucie Arnaz a déclaré: « Mon frère Desi et moi avons signé parce que c’est une histoire de la relation passionnée, tempétueuse et compliquée de la vie réelle de notre peuple et non une recréation de J’aime lucy – personne ne pouvait faire ça. Nous avons estimé qu’explorer cette relation pouvait être un défi éclairant. Nous avons demandé à Amazon le meilleur et nous l’avons obtenu avec chaque location. Aaron Sorkin n’a pas raconté cette histoire comme un biopic «du berceau à la tombe». Au lieu de cela, il a choisi d’éclairer un fragment de temps pendant une période incroyablement intense du succès durable de leur émission. Les choix de casting ont tous été inspirés et Desi et moi sommes impatients de voir ce que cet impressionnant groupe d’acteurs fait du délicieux scénario de Sorkin. «

Le film met en vedette JK Simmons, lauréat d’un Oscar (Whiplash, Palm Springs) et Nina Arianda (Stan & Ollie, Florence Foster Jenkins) dans le rôle de Lucy et Desi J’aime lucy co-stars William Frawley et Vivian Vance. Frawley a joué le voisin de Ricardo, Fred Mertz, dans la sitcom emblématique et Vance était la femme de Fred et la meilleure amie de Lucy, Ethel Mertz.

Rejoindre l’ensemble dans des rôles co-vedette sont Tony Hale (Veep, Arrested Development), deux fois lauréat d’un Emmy, en tant que J’aime lucy producteur exécutif et scénariste en chef Jess Oppenheimer, avec Alia Shawkat (Groupe de recherche, Développement arrêté) et Jake Lacy (Fosse / Verdon, Le bureau) en tant que partenaires d’écriture de longue date de l’émission, Madelyn Pugh & Bob Carroll Jr.

Pour compléter le casting sont Clark Gregg (Agents du SHIELD), Nelson Franklin (Veep), John Rubinstein (Famille), Linda Lavin (Alice, La bonne femme), Robert Pine (Chips) et Christopher Denham (Milliards).

Oscar et lauréat du Golden Globe Aaron Sorkin (Le procès du Chicago 7, Le réseau social) a écrit le scénario original et dirige également. Il s’agit du troisième film de Sorkin en tant que réalisateur après Molly’s Game et The Trial of the Chicago 7.

Todd Black, Jason Blumenthal et Steve Tisch des Escape Artists produisent, et les producteurs exécutifs sont Jenna Block, David Bloomfield d’Escape Artists, Stuart Besser, Lucie Arnaz, Desi Arnaz, Jr. et Lauren Lohman.

L’équipe des coulisses de Sorkin comprend le directeur de la photographie nominé aux Oscars Jeff Cronenweth, ASC (Le réseau social, Fille disparue), décorateur Jon Hutman (Ininterrompu, C’est compliqué), la costumière Susan Lyall (Le procès du Chicago 7, Le jeu de Molly), décoratrice de plateau Ellen Brill (Bombe, histoire d’horreur américaine) le mixeur sonore trois fois nominé aux Oscars Steven Morrow (Ford contre Ferrari, Une star est née, La La Land) et Alan Baumgarten (Le procès du Chicago 7, Américain Hustle).

Sujets: J’aime Lucy