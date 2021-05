I Am Legend Stunt Actor «  Faceplanted  » Glass de 20 pieds pendant le tournage de Jump

Bien que vous ne reconnaissiez peut-être pas Kimberly Shannon Murphy à première vue, vous l’aurez en fait vue de nombreuses fois, dans certains de vos films préférés:

L’acteur cascadeur a travaillé avec certains des plus grands noms de l’industrie du cinéma – elle a doublé dans les goûts de Il était une fois à Hollywood et Je suis une légende, et a été une référence pour Cameron Diaz et Uma Thurman.

Elle a également doublé pour Emily VanCamp en Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver et Taylor Cole dans Marvel est le plus recherché.

Bien sûr, si vous faites régulièrement des cascades qui impliquent de sauter hors de grands bâtiments (voir ci-dessus), des séquences de moto au rythme rapide et de travailler avec des animaux agressifs, il y a un élément de risque impliqué.

« Ma pire blessure était sur Je suis une légende« , Dit Kimberly à 45secondes.fr. » Je faisais un descendeur par une fenêtre. «

Costume original de Kimberly pour I Am Legend

Kimberly explique ce qu’est un « descendeur » dans le monde des cascades, en disant que cela implique d’être attaché à un fil, puis de sauter dans le cadre d’une scène d’action et d’être pris à quelques mètres avant le sol, pour ne pas le toucher.

Mais sur le plateau un jour, lors du tournage avec Will Smith, cela ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu.

Elle dit: « Mon fil ne m’a pas attrapé, je suis probablement tombé de 20 pieds.

«Nous sommes sortis par la fenêtre, donc le verre avait déjà touché le sol. Et quand je suis tombé, je suis tombé dans le verre. Et donc mes jambes sont en quelque sorte remontées au-dessus de ma tête. .

Le visage de Kimberly après qu’il ait commencé à guérir.

«Mon corps allait bien. C’était mon visage qui venait d’être complètement déchiqueté. Donc j’avais probablement 60 points de suture au visage à l’hôpital, mais je suis resté au travail et j’ai fini la plupart de ma journée en premier.

Mais à part les tirs mettant la vie en danger, Kimberly a adoré travailler sur le fichier, et il s’avère que Will est exactement comme vous vous attendez à ce qu’il soit.

«C’est exactement la même personne», dit Kimberly. « Et il est super gentil. C’est l’un de mes acteurs préférés avec qui j’ai travaillé.

« Il est tellement gentil et génial avec tout le monde et apprécie l’équipage. »

Mais fait-il vraiment ses propres cascades?

Will Smith filmant Je suis une légende. Crédit: Facebook / Will Smith

Elle nous dit: « Euh, tu sais, c’est toujours intéressant. Donc mon mari a doublé Tom Cruise pendant 11 ans. Donc c’est vraiment intéressant quand les acteurs disent ça, parce que certains le font, tu sais, certains font autant qu’ils peut faire, certains sont plus physiques que d’autres, c’est sûr.

«Certains ne font rien du tout. Et ils s’en moquent et ne veulent pas, mais d’autres veulent être plus impliqués.

« Comme Cameron [Diaz] veut toujours être plus impliqué. Comme si elle voulait donner un coup de poing si elle le pouvait.

« Mais quand il s’agit de tomber à travers des trucs et de faire les choses les plus importantes, honnêtement, Tom est le seul que j’ai vu faire ça. »

Elle est devenue cascadeuse après avoir travaillé comme acrobate dans une entreprise de style Cirque du Soleil, avant de faire sa pause et de commencer Ma super ex petite amie, doublant pour Uma Thurman.

Bien qu’elle ait travaillé sur des films énormes, Kimberly trouve que les plus petits peuvent être plus dangereux en raison du temps de répétition consacré à ceux qui ont un budget plus important.

Et rappelez-vous cette scène de combat épique à la fin de Tarantino Il était une fois à Hollywood, où Katie (celle aux cheveux roux, jouée par Madisen Beaty) se fait écraser le visage dans un téléphone? Oui, c’était Kimberly aussi.

La scène elle-même a pris environ trois semaines pour tourner, y compris les sections intérieures et extérieures, et quatre mois énormes pour répéter, y compris apprendre à combattre un énorme pit-bull.

Kimberly dit: « J’ai fait tout le visage fracassant.

Kimberly sur le tournage de Once Upon A Time In Hollywood. Crédit: fourni

« Nous avons fait ça pour de vrai. C’était un téléphone de séparation. Donc, c’était comme un vieux téléphone où vous raccrochez et ces deux choses sortent d’une vieille sorte de téléphone public.

« Donc, ces deux morceaux qui sortaient étaient [made from] mousse, mais le téléphone était en fait un téléphone. Ils changent en quelque sorte les entrailles. Et puis ils le marquent. Donc, ils l’ont en quelque sorte prédécoupé. Et puis nous l’avons fait pour de vrai. «

Elle dit que le film était un « rêve devenu réalité » dont faire partie.

«Le simple fait d’être sur le plateau était si différent de tout ce que j’ai jamais vécu.

Kimberly dans le salon sur Once Upon A Time In Hollywood. Crédit: fourni

« Quentin travaille juste d’une certaine manière. Il garde l’équipe qui tourne vraiment petite. Il écrit toutes ses listes de plans. Donc c’était vraiment cool.

«Nous obtenions cela au début de la journée et voyions ce que nous allions tourner.

«Et c’était vraiment cool de le voir travailler en tant que cinéaste.