I am Legend aura une suite avec Will Smith et Michael B. Jordan

La suite du film »Je suis une légende » Il a été confirmé et amènera deux icônes du cinéma sur grand écran. Avec Will-Smith de retour avec son personnage principal Robert Neville, il rejoindra Michael B Jordan dans un rôle qui n’a pas encore été précisé.

Dans le premier film, nous avons vu le personnage de Smith comme le dernier humain à avoir survécu à une épidémie mortelle à New York, issue d’un médicament destiné à guérir le cancer qui a transformé le reste de la population en créatures similaires à des vampires appelés Dark Seekers.

Avec ce deuxième volet, ce sera la première fois que l’on verra Will Smith et Michael B. Jordan ensemble dans un film. Sans intrigue ni détails pour cette suite, on sait seulement que l’acteur oscarisé Akiva Goldsmansera de retour pour ce nouvel opus, étant responsable de l’adaptation de « I am Legend » du livre de 1954 de Richard Matheson avec le même nom.

Goldsman écrira le scénario de la suite et le produira avec elisabeth raposo et la Jordanie sous la bannière de production de Société aberrante. Smith produira à travers sa société Studios Westbrook avec Jon Mone.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Disney prévoit un nouveau film La Planète des singes.

Le film original est sorti en 2007 et a rapporté plus de 585 millions de dollars Dans le monde entier. Il a également été joué par Alice Braga, charlie tahan et Sally Richardson Whitfield.

Bien que cette suite soit le moment idéal pour célébrer l’implication de Will Smith et Michael B. Jordan, cela n’aurait aucun sens de revoir le personnage de Smith, car dans le premier film, Robert Neville se sacrifie dans une explosion pour que ses compagnons survivants peut s’échapper avec un remède contre le virus, donc cela ne fonctionnerait que si nous le voyons dans des flashbacks dans ce nouvel épisode.

Cependant, il y a une fin alternative où Neville se rend compte que des créatures féroces attaquent sa maison à cause du sujet de test qu’il a kidnappé pour trouver un remède. Après avoir appris cela, il abandonne son enquête, prend le remède et se dirige avec les autres survivants vers le Vermont. Cette fin serait plus appropriée à utiliser dans cette suite.

Smith a également partagé une image de paysage du film original sur son Instagram peu de temps après l’annonce de la nouvelle du nouveau projet « I Am Legend », et il a également tagué Jordan.