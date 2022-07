« I Am Groot » sera présenté en première lors de certaines projections de « Thor: Love And Thunder »

Après de nombreuses années de développement, les téléspectateurs auront enfin un premier aperçu de la série de courts métrages de Marvel, intitulée »Je suis Groot », qui doit être affiché dans certaines fonctions sélectionnées de »Thor : Amour et tonnerre ». Dans les réseaux sociaux du cinéma »El Capitan Theatre » il a été annoncé que du 18 au 24 juillet le court »Magnum Opus » sera projeté avant les fonctions de »Love and Thunder ».

Ce sera l’un des cinq courts métrages originaux que la série »I Am Groot » aura sur la plateforme Disney+. La série, qui a été annoncée en 2020, devrait être diffusée le 10 août, Marvel Studios donnant un petit indice que nous pourrions voir l’introduction de plusieurs nouveaux personnages uniques.

Peu de détails ont depuis été révélés, mais il a été confirmé que l’acteur vin Diesel Il est revenu à la voix de Groot comme il l’avait fait dans les films « Guardians of the Galaxy », ainsi que dans « Avengers : Infinity War » et « Avengers : Endgame ». Même avec cela, la série n’aura pas nécessairement de valeur significative pour le canon de la franchise de films Marvel.

Le réalisateur de »Les Gardiens de la Galaxie », James Gunna précédemment expliqué que « Les épisodes » I Am Groot « sont des courts métrages d’animation, ils ne font donc pas nécessairement partie de la saga des Gardiens … Je pense qu’ils sont canon en eux-mêmes. » Bien que Gunn soit producteur exécutif de la série, la série a été réalisée par Kirsten Lepore.

Selon Marvel Studios, le court-métrage n’explorera pas les aventures de Groot après »Endgame » ou »Guardians of the Galaxy Vol.2 », mais suivra plutôt les aventures de Baby Groot, la version infantile du personnage préféré de Marvel. Ventilateurs. On ignore actuellement si l’un des autres Gardiens de la Galaxie apparaîtra dans le short.

Après »Avengers : Endgame », Groot est apparu plus récemment dans »Thor : Love and Thunder », combattant toujours aux côtés de Rocket Raccoon et des Gardiens de la Galaxie. Le réalisateur du film, Taika Waititia récemment révélé que l’équipe d’origine avait un rôle plus important dans l’histoire de God of Thunder.

« Le plan était toujours d’avoir les Gardiens de la Galaxie au début, puis de suivre… Parce qu’ils ont leur propre film, explique-t-il. Mais à un moment donné, il a été question qu’ils reviennent à la fin… Le truc, c’est que dans tous les films. Pas plus. Plus de chevalerie à la fin. Alors on a laissé tomber cette idée. On voulait juste que Jane Foster vienne à la fin.