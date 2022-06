‘I Am Groot’: la série animée Disney + révèle la date de la première

La série animée »Je suis Groot » de Marvel Studios vient de dévoiler sa première affiche confirmant la date de sortie. La nouvelle production exclusive pour Disney+, suivra Baby Groot, la version enfant de l’arbre vivant particulier appartenant aux Gardiens de la Galaxie dans ses propres aventures. Comme on peut le voir sur la première image, la série sera axée sur Groot très détendu et se reposant tout en écoutant de la musique.

Le court synopsis officiel de la courte série suivra « Les jours de gloire de Baby Groot en grandissant et en s’attirant des ennuis parmi les stars ». Encore une fois, le nouveau programme sera dirigé par James Gunnqui a été en charge des épisodes précédents de » Les Gardiens de la Galaxie » et a ajouté une touche musicale essentielle qui est restée avec tous les téléspectateurs.

La dernière fois que nous avons vu Groot, c’était avec sa version adolescente dans »Avengers : Endgame ». Pourtant, la série Disney+ remontera le temps pour nous montrer les aventures de Baby Groot dans sa phase de croissance, et que tout le monde s’est émerveillé de sa tendre apparition. »I Am Groot » sortira le 10 août avec un total de dix courts métrages d’animation originaux.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Disney annonce la date officielle du deuxième Disney + Day

Annoncé en décembre 2020, »I Am Groot » était initialement décrit comme une série de courts métrages d’animation « photoréalistes » réalisés par Kisten Lepore qui suivra les aventures de Baby Groot. « Le petit arbre préféré de tout le monde, Baby Groot, sera la vedette d’une série de courts métrages sur Disney + mettant en vedette plusieurs personnages nouveaux et inhabituels », a écrit Disney dans son annonce initiale.

Après l’annonce, Gunn a confirmé que « I Am Groot » sera animé en 2022, bien qu’il n’ait pas donné trop de détails, bien qu’il ait également confirmé sa participation en tant que producteur exécutif de la série. Vin Diesel, qui a prêté sa voix au personnage dans toutes ses apparitions dans l’univers cinématographique Marvel, reprendra son rôle pour la série. Il a également été dit que « I Am Groot » sera la première fois que le monde d’origine du personnage, connu sous le nom de Planet X, sera montré.

Vous pourriez également être intéressé par : Comment l’amour, la mort et les robots ont-ils commencé ? C’est ce que disent ses créateurs

Groot est le premier membre des Gardiens à recevoir sa propre série solo pour Disney+. Avant la sortie de « I Am Groot », le personnage principal apparaîtra avec le reste des Gardiens de la Galaxie dans « Thor : Love and Thunder », qui sortira en salles le 8 juillet. En dehors de cela, le tournage de « The Guardians of the Galaxy Holiday Special », qui a été écrit et réalisé par Gunn et sera présenté en première sur Disney + en décembre.