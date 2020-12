Hyundai Motor Group acquiert une participation majoritaire dans la société de robotique Boston Dynamics

TechSamvad16 déc.2020 11:40:34 IST

Le 11 décembre 2020, Hyundai Motor Group et SoftBank Group Corp (SoftBank) ont annoncé leur acquisition d’une participation majoritaire dans Boston Dynamics dans le cadre d’un accord qui valorise l’entreprise de robots mobiles à 1,1 milliard de dollars. Les termes financiers n’ont pas été révélés. En vertu de cet accord, Hyundai Motor Group détiendra une participation d’environ 80% dans Boston Dynamics et SoftBank, par l’intermédiaire de l’une de ses filiales, conservera une participation d’environ 20% dans Boston Dynamics après la clôture de la transaction.

Les filiales de Hyundai Motor Group, à savoir, Hyundai Motor Co, Hyundai Mobis Co et Hyundai Glovis Co, et le président de Hyundai Motor Group, Euisun Chung, ont respectivement participé à l’acquisition.

«Nous sommes ravis que Boston Dynamics, un leader mondial des robots mobiles, rejoigne l’équipe Hyundai. Cette transaction réunira les capacités de Hyundai Motor Group et de Boston Dynamics pour mener l’innovation dans la mobilité future. Les synergies créées par notre syndicat offrent de nouvelles voies passionnantes pour que nos entreprises atteignent notre objectif – fournir des mouvements libres et sûrs et des expériences de vie plus élevées pour l’humanité « , a déclaré Euisun Chung, président de Hyundai Motor Group dans un communiqué de presse.

« Nous contribuerons également à la société en améliorant sa sûreté, sa sécurité et sa santé publique au milieu des tendances mondiales du vieillissement de la société et de la transformation numérique », a ajouté Chung.

Masayoshi Son, directeur représentatif, directeur général, président-directeur général de SoftBank Group, a déclaré: «Boston Dynamics est au cœur de la robotique intelligente. Nous sommes ravis de nous associer à Hyundai, l’une des principales sociétés mondiales de mobilité, pour accélérer le chemin de l’entreprise. à la commercialisation. Boston Dynamics a un très bel avenir et nous restons investis dans le succès de l’entreprise. «

