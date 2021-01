Hyundai Kauai N se laisse «voir» et confirme 2.0 Turbo

Tout ne manque plus pour rencontrer le nouveau Hyundai Kauai N, la version haute performance du SUV compact de la marque sud-coréenne – la lettre «N» gagne en force non seulement chez Hyundai mais chez les passionnés.

Après une entrée majeure avec l’i30 N, la division haute performance a déjà lancé le Veloster N (Amérique du Nord), l’i30 N Fastback et les attentes sont très élevées pour le nouveau fusée de poche i20 N. Sera-t-il également capable de briller en tant que SUV (compact) hautes performances?

Il faudra attendre encore un peu pour le confirmer …

Jusque-là, Hyundai montrait les premières images (et vidéo) de son nouveau chaud SUV, bien qu’il reste obstinément camouflé. Heureusement, les nouvelles images sont venues avec les premières confirmations sur l’arsenal qui équipera Kauai N.

Les rumeurs se confirment …

… Comme le nouveau Kauai N sera équipé d’un moteur turbocompressé de 2,0 l, même si la puissance qu’il fournira n’a pas été annoncée, il coïncidera avec les 280 ch de la i30 N récemment révisée avec le pack Performance, ou Est-ce seulement pour 250 ch?

Ce que nous savons également déjà, c’est que couplée à cela sera la transmission à double embrayage à huit rapports, la N DCT, qui est également venue équiper la nouvelle i30 N – aucune boîte de vitesses manuelle pour le SUV chaud n’est mentionnée pour le moment. En plus du moteur et de la transmission, Hyundai mentionne également qu’il aura Launch Control et «une expérience sonore émotionnelle»…

Et là… c’est ça. Rien de plus concret n’a été dit sur le nouveau Hyundai Kauai N. La marque a également annoncé que plus de détails seront connus dans les semaines à venir.