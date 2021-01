Hyundai Kauai N.les Premières Images Et Spécifications Dévoilées

Texte: Carlos Moura

Date: 12 janvier 2021

Hyundai a publié les premières images et spécifications du nouveau Kauai N, confirmant qu’il disposera d’un moteur turbo de 2,0 litres et d’une boîte à double embrayage à huit rapports.

Hyundai a lancé une campagne pour faire connaître le nouveau Kauai N et a révélé quelques images du nouveau modèle – toujours camouflé – ainsi que quelques détails, bien que peu nombreux.

Surnommé «SUV épicé», le Kauai N sera le premier crossover haute performance de la marque coréenne.

Comme nous l’avons déjà dit, Hyundai n’a pas fourni beaucoup de détails, mais a confirmé que le nouveau modèle sera équipé d’un moteur turbo de 2,0 litres et d’un double embrayage à huit rapports. La marque a également promis une grande variété de modes de conduite haute performance, comme Start Control ou une expérience sonore émotionnelle.

Bien que les SUV ne soient pas particulièrement sportifs, Hyundai affirme que le Kauai N offrira une «expérience de conduite puissante et agile». Le responsable de Hyundai N a ajouté: «En tant que SUV« épicé », il offrira une grande polyvalence, ainsi que le plaisir de conduire typique de tout autre véhicule N».

Hyundai a promis de publier plus d’informations dans les «prochaines semaines», mais le Kauai N se distingue par son extérieur sportif, comme on peut le voir sur les photos officielles. Le modèle reçoit des pare-chocs modifiés et un système d’échappement à deux embouts. Les roues légères cachent un système de freinage performant avec des étriers rouges.

Le Hyundai Kauai N se positionnera au-dessus de la Kauai N Line, qui dispose d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre développant une puissance de 198 ch et un couple de 265 Nm. En plus d’avoir une cylindrée plus importante, le nouveau Le SUV sportif de Hyundai pouvait délivrer 279 chevaux.

