Hyundai Kauai. La rénovation mise sur le style et une nouvelle version S-Line

Lancé sur le marché en 2017, le Hyundai Kauai a désormais subi une rénovation, marquée par d’importants changements à l’extérieur, des retouches mineures et de nouvelles technologies à l’intérieur, ainsi qu’une refonte des moteurs et l’introduction d’une nouvelle version N-Line. L’arrivée chez les concessionnaires est prévue pour fin 2020.

De plus, bien que la rénovation englobe pratiquement tous les aspects, c’est sur l’extérieur du Hyundai Kauai maintenant rénové que se concentrent les plus grands changements. À commencer par l’introduction d’une nouvelle section avant, implémentée dans une nouvelle calandre, de nouvelles optiques, de nouveaux feux de jour et un nouveau pare-chocs. Sans oublier le repositionnement du logo de la marque et plusieurs autres détails.

News, également à l’arrière, où vous pouvez trouver de nouveaux feux, de nouveaux éléments réfléchissants et un pare-chocs redessiné.

Le Hyundai Kauai mis à jour

Dans le cadre de ce renouvellement, une nouvelle version N-Line, disponible pour tous les moteurs, et qui se démarque, comme son nom l’indique, pour un look plus sportif. Résultat de prises d’air plus grandes, de peinture bicolore, d’un diffuseur arrière plus proéminent, de roues spécifiques de 18 ″, d’un double embout d’échappement, en plus de plusieurs autres détails. Comme c’est le cas, par exemple, avec des stries sur le capot avant, accentuant le Regardez plus agressif.

Des changements mécaniques, dans ce Kauai N-Line, uniquement avec le moteur 1.6 T-GDi et la transmission intégrale, le seul qui mérite un «réglage spécifique de la direction», précise la marque sud-coréenne.

Le Hyundai Kauai N-Line

Incidemment et en parlant de moteurs, nous soulignons l’introduction, chez Kauai, du même 1.6 Turbo que la marque a fait ses débuts dans l’Elantra N-Line. Et cela, avec ses 200 ch de puissance, il n’est disponible qu’en combinaison avec une transmission automatique à sept rapports.

Parallèlement à cela, l’entretien des célèbres moteurs 1.6 Diesel de 137 ch et 1.0 essence de 121 ch, avec technologie hybride 48V. Avec le premier à proposer un plus grand nombre de solutions, puisqu’il peut être associé soit à une boîte manuelle à six rapports, soit à une boîte automatique à sept rapports, il est également disponible en version deux et quatre roues motrices.

L’intérieur de la Hyundai Kauai rénovée

Passage à l’intérieur de la cabine Kauai, changements dans la conception du tableau de bord et de la console centrale, tous deux transmettant une image plus fluide, également aidés par l’option d’un frein de stationnement électronique. De plus, en plus de cela, il met en évidence le fait que le tableau de bord mesure désormais 10,25 pouces, de la même taille qu’un nouvel écran tactile, qui apparaît désormais en option.

Enfin, quant à l’arrivée chez les concessionnaires, à savoir les Européens, Hyundai précise que le nouveau Kauai devrait y être disponible plus tard dans l’année. Alors que la version hybride, elle ne devrait arriver qu’au début de 2021.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂