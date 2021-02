Hyundai Ioniq 5. Découvrez les cinq caractéristiques qui le distinguent de son rival Tesla

Cherchant à s’affirmer face à Tesla, actuellement la marque de référence en matière de mobilité électrique, Hyundai met en avant cinq caractéristiques dans lesquelles son nouvel EV, l’Ioniq 5, est supérieur aux modèles de la marque nord-américaine. Avez-vous une idée de ce qu’ils sont?

La Hyundai Ioniq 5 vient d’être lancée, mais elle fait déjà beaucoup de bruit, car elle propose des fonctionnalités qui n’existent pas dans les voitures Tesla.

Pour commencer, il a une architecture électrique 800V, identique à celle de la Porsche Taycan, et deux fois le système Tesla 400V. Cela permet une charge rapide.

La marque sud-coréenne affirme qu’il ne faut que 18 minutes pour récupérer 80% de la capacité de la batterie. La porte de chargement peut être ouverte avec un bouton, la clé ou l’application smartphone.

Avec différentes puissances et moteurs. Hyundai présente la révolutionnaire Ioniq 5

Le SUV électrique sud-coréen lance le système Vehicle-to-Load (V2L). Cette fonction permet d’utiliser l’alimentation par batterie pour charger d’autres appareils électriques via une prise dans le port de charge ou une prise sur le siège arrière.

Selon Hyundai, cette fonctionnalité permet à l’Ioniq 5 de recharger d’autres véhicules électriques en cas d’urgence.

Nouvelle plateforme E-GMP

L’utilisation de la plateforme move E-GMP a permis à Hyundai de proposer un empattement de 2,99 mètres, ce qui est supérieur aux 2,95 mètres de la Tesla et de tout autre modèle de la marque sud-coréenne. Cela se traduit par plus d’espace intérieur et un sol complètement plat, grâce à la nouvelle architecture électrique dédiée.

Une autre caractéristique est la soi-disant Relaxation, qui consiste en la possibilité d’une inclinaison presque totale des sièges avant. Hyundai dit que cela peut être utilisé pendant la charge ou pour se reposer. Le tableau de bord et l’écran tactile central mesurent 12,3 pouces.

La Hyundai Ioniq 5 dispose également du mode Remorque, qui ajuste automatiquement l’autonomie en fonction du poids de la remorque. Une autre caractéristique est de conduire avec une seule pédale, comme les autres véhicules électriques, mais la principale différence est que vous pouvez vous arrêter lors d’une descente raide.

Enfin, le nouveau SUV électrique de Hyundai dispose également d’un système de stationnement à distance. Le conducteur peut décider de rester dans le véhicule ou de sortir et d’utiliser la clé pour terminer le stationnement.

Le Ioniq 5 a également des panneaux solaires sur le toit qui aident à charger la batterie et empêchent la batterie 12V de se décharger.

