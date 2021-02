Hyundai et Kia ne produiront pas la voiture Apple après tout

Hyundai a-t-il gâché sa chance? Le constructeur automobile n’est apparemment plus une option pour la production de l’Apple Car. Hyundai et sa filiale Kia ne sont pas (plus) en pourparlers avec Apple, disent-ils.

Selon de récentes spéculations, Hyundai et Kia voulaient présenter une «version bêta» de la voiture Apple dès l’année prochaine. Mais cela a apparemment été fait maintenant. Selon un rapport de Bloomberg, les discussions entre Apple et Hyundai ont été suspendues il y a des semaines. En attendant, le constructeur automobile sud-coréen et sa filiale Kia ont confirmé qu’ils ne négocieraient pas (ou du moins plus) avec Apple sur la construction d’une voiture électrique autonome.

Hyundai a «mis en colère» Apple

La raison de la fin des négociations aurait pu être l’approche agressive de Hyundai. Le constructeur automobile a confirmé le mois dernier qu’Apple négociait avec un certain nombre de constructeurs automobiles pour produire une voiture électrique autonome, y compris Hyundai. Cette décision a « mis en colère » Apple, selon le rapport Bloomberg. Après tout, Apple est connue en tant qu’entreprise pour sa politique de confidentialité stricte.

Pas plus tard que la semaine dernière, un journal coréen a rapporté qu’Apple investirait 3,6 milliards de dollars américains dans Kia dans le cadre d’un partenariat de production prévu. Kia devait fabriquer la voiture Apple dans une usine de l’État américain de Géorgie. Selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, Hyundai a contribué à la plate-forme de voiture électrique de l’E-GMP.

Apple Car ne sera pas disponible avant 2024 au plus tôt

La confirmation de la fin des discussions entre Hyundai, Kia et Apple n’a pas laissé les constructeurs automobiles indemnes. En Corée du Sud, les actions de Hyundai ont chuté de 6,2% lundi, et Kia a même perdu 15% de sa valeur marchande.

Donc, dans l’ensemble, tout indique qu’Apple n’en est encore qu’aux tout premiers stades de négociations avec les constructeurs automobiles et les fournisseurs. L’Apple Car ne devrait donc pas être réalisée avant 2024 au plus tôt, des estimations plus pessimistes s’attendent plutôt à un lancement en 2028.