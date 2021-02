Hyundai et Kia disent qu’ils ne travaillent pas avec Apple sur le co-développement d’un véhicule autonome

09 févr.2021 10:33:47 IST

Dans ce qui décevra peut-être ceux qui sont enthousiasmés par l’idée d’une voiture Apple, Hyundai et Kia ont tous deux aboli des rapports suggérant que les deux sociétés étaient en pourparlers avec le géant de la technologie basé à Cupertino pour co-développer un véhicule électrique autonome. Dans des documents réglementaires distincts, Hyundai et Kia ont déclaré ne pas être en pourparlers avec Apple sur le développement de véhicules autonomes. Les deux constructeurs automobiles ont cependant confirmé avoir reçu des demandes de coopération de plusieurs entreprises pour le développement conjoint de véhicules électriques autonomes, mais rien n’a été décidé à ce stade.

En conséquence directe de ces dépôts, les actions de Hyundai ont chuté de 6,21% en Corée du Sud, tandis que les actions de Kia ont chuté d’environ 15%. Au cours des dernières semaines, les informations faisant état de l’association imminente de Hyundai (et Kia) avec Apple avaient conduit à une hausse de la demande d’actions dans les deux sociétés. Cependant, cette annonce pourrait conduire à une nouvelle baisse des actions de Hyundai et de Kia.

Auparavant, Hyundai avait publié une déclaration en janvier de cette année, confirmant qu’elle était en effet au début des discussions avec Apple, mais a ensuite rétracté sa déclaration. Le désir d’Apple de garder ses futurs projets secrets est bien connu, et cela a peut-être joué un rôle dans les pourparlers entre les deux sociétés.

On dit également que Hyundai ne voulait pas être traité comme un constructeur sous contrat, construisant simplement des véhicules pour Apple. Une fabrication sous contrat entre les deux sociétés s’apparenterait à la fabrication d’iPhones par Foxconn pour Apple, et il y avait beaucoup d’opposition à un tel arrangement au sein de Hyundai.

Le désir d’Apple d’entrer dans le monde de l’automobile est un secret de polichinelle, mais son projet de véhicule autonome – connu en interne sous le nom de Projet Titan – a changé de cap à plusieurs reprises au cours des dernières années. Alors qu’Apple envisageait à l’origine de construire son propre véhicule électrique, le major de la technologie a par la suite réduit ses aspirations et a décidé de concentrer ses énergies sur le développement de la technologie de conduite autonome. Mais maintenant, on pense une fois de plus qu’Apple a changé de cap et a décidé de créer un véhicule électrique, sous l’impulsion d’un nouveau design qui pourrait réduire les coûts de la batterie et également augmenter l’autonomie.

Apple aurait déjà collaboré avec Magna International – qui fabrique des véhicules pour BMW, Daimler, Jaguar Land Rover et Toyota – mais à ce stade, on ne sait pas qui construirait un véhicule électrique pour Apple. S’il opte pour la fabrication en sous-traitance, Apple envisagerait de déplacer des volumes élevés pour réaliser des bénéfices, ce qui serait une tâche ardue.

Il est également possible qu’Apple puisse plutôt partager sa technologie de conduite autonome et de batterie sous licence avec des constructeurs automobiles établis, au lieu de s’efforcer de fabriquer et de vendre son propre véhicule.

.

