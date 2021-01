Hyundai et Apple en pourparlers pour un partenariat pour la mobilité électrique?

Le cours de l’action du groupe Hyundai Motor a grimpé de 20% du jour au lendemain après l’annonce de discussions avec Apple pour construire une voiture électrique, bien que le constructeur sud-coréen ait par la suite reculé sur cette affirmation.

Dans un communiqué envoyé au Financial Times, Hyundai déclare: « Apple et Hyundai sont en pourparlers, mais à un stade très précoce, donc rien n’est décidé. » Cependant, la valeur du constructeur a augmenté à 7,2 milliards d’euros suite à l’annonce.

Hyundai a révisé sa déclaration dans une note prudentielle, affirmant être en pourparlers avec « plusieurs entreprises » pour le développement conjoint de véhicules électriques autonomes, mais n’a pas mentionné Apple. Le géant américain de la technologie n’a encore fait aucun commentaire public.

Apple prépare le lancement d’une voiture autonome en 2024

La nouvelle des discussions entre deux géants intervient deux semaines seulement après qu’Apple ait exprimé son ambition renouvelée de produire en masse son propre véhicule électrique, un prototype développé sous le nom de code «Project Titan» depuis 2014 .

La collaboration entre les deux sociétés permettra à Apple d’accéder à la nouvelle architecture électrique E-GMP de Hyundai, avec la technologie 800V et une autonomie de près de 500 kilomètres.

Logiciel et technologie de batterie Apple

Toute voiture électrique Apple devrait utiliser sa propre technologie de batterie «à cellule unique», qui utilise des cellules plus grandes pour fournir des batteries avec une plus grande densité d’énergie et une plus grande autonomie.

La technologie nord-américaine étudie peut-être l’utilisation de batteries lithium fer phosphate au lieu d’ions lithium, car elles sont moins susceptibles de surchauffer.

Alors que le logiciel et la technologie de batterie utilisés dans toute voiture Apple doivent être développés par l’entreprise nord-américaine elle-même, la connexion à Hyundai permettrait d’accéder à un fournisseur externe, évitant une augmentation des coûts et des investissements dans la mise en œuvre de son propre matériel.

L’entrée d’Apple sur le marché automobile reste à confirmer. La société avait prévu de se lancer en 2024, mais le Financial Times cite une publication coréenne – détenue en partie par Hyundai – qui indique l’introduction de la voiture électrique d’Apple pour 2027.

