Hyundai dévoile les premières images du SUV électrique Ioniq 5

Texte: Carlos Moura

Date: 13 janvier 2021

Le SUV électrique de Hyundai sera officiellement dévoilé en février, avec des ventes prévues pour la fin de l’année. Cependant, la marque coréenne a publié quelques (quelques) images de l’Ioniq 5.

La présentation officielle du SUV électrique Ioniq 5 est prévue pour février prochain, Hyundai a dévoilé les premières images du nouveau modèle qui sera construit à partir de la nouvelle architecture E-GMP (Electric-Global Modular Platform).

Ces premières images indiquent que l’Ioniq 5 aura un style plus agressif et sportif que l’actuelle Ioniq à hayon, dans une démonstration que les véhicules électriques de la nouvelle sous-marque partageront à peine plus que la désignation générique.

Bien que les formes soient à peine visibles à l’ombre, les images publicitaires générées par ordinateur suggèrent que Hyundai parie fortement sur la conception dite des pixels paramétriques. La marque affirme que ces éléments d’éclairage individuels à l’avant et à l’arrière sont inspirés de la «plus petite unité de l’image numérique».

Les quatre feux de jour carrés et les quatre rectangles arrondis à l’arrière entendent rendre hommage au pixel, ajoutant une touche de technologie chic.

Conception plus flexible

A l’avant, l’Ioniq 5 reçoit un capot en forme de coque, une première pour Hyundai, réduisant l’espace entre les panneaux et améliorant l’aérodynamisme.

Les roues de 20 pouces ont un dessin géométrique et les premières images indiquent que les roues avant sont plus en avant qu’avant. Cela est dû à la nouvelle plateforme E-GMP, qui permet une plus grande flexibilité dans les proportions, le design n’étant pas conditionné par les limitations d’une voiture thermique traditionnelle.

L’Ioniq 5 est le premier modèle à utiliser la plate-forme E-GMP, qui comprend une batterie plate en forme de skateboard sous le plancher de carrosserie. La plate-forme E-GMP a une propulsion arrière, grâce à un puissant moteur électrique sur l’essieu arrière. L’architecture offre la possibilité d’une recharge rapide, permettant de récupérer jusqu’à 100 kilomètres d’autonomie en seulement cinq minutes. La portée maximale estimée est de 550 kilomètres.

