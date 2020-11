Hyundai Bayon. Un «jeune frère» arrive à Kauai

La gamme SUV /Crossover Hyundai se prépare à grandir et la Hyundai Bayon devrait être votre nouveau membre.

Très probablement basé sur la plateforme de la nouvelle Hyundai i20, le Bayon voit son nom s’inspirer de la ville française de Bayonne (située entre l’Atlantique et les Pyrénées) et sera, selon la marque sud-coréenne, un produit essentiellement axé sur le marché européen.

Prévu pour le lancement au premier semestre 2021, le Bayon se positionnera sous Kauai dans la gamme Hyundai, servant de modèle d’entrée pour un SUV /Crossover qui en Europe a également Tucson, Santa Fe et Nexo.

En lançant un nouveau modèle du segment B comme base de notre gamme SUV, nous voyons une excellente opportunité de répondre encore mieux à la demande des clients européens. Andreas-Christoph Hofmann, vice-président du marketing et des produits, Hyundai

À quoi s’attendre du Bayon?

Pour l’instant, Hyundai n’a révélé ni plus d’informations ni aucune image du Bayon autre que le taquin que nous vous montrons. Néanmoins, compte tenu de votre plate-forme, certaines choses semblent correctes.

Le premier concerne la mécanique que devrait utiliser le Hyundai Bayon. Puisqu’il partagera la plate-forme avec l’i20, il doit également partager les mêmes moteurs.

Cela signifie que probablement le Hyundai Bayon aura le 1.2 MPi 84 ch et la boîte manuelle à cinq vitesses et le 1.0 T-GDi avec 100 ch ou 120 ch qui semble associé à un système hybride doux 48 V (de série sur la version la plus puissante, éventuellement la moins puissante) et qui est couplé à une boîte automatique à sept rapports à double embrayage ou à une boîte manuelle intelligente à six rapports (iMT).

Deuxièmement, il est très peu probable qu’il y ait une version 100% électrique du Bayon – ce n’est pas non plus actuellement prévu pour le nouvel i20 – avec cet espace à remplir, en partie, par Kauai Electric, et qui sera complété par le nouveau IONIQ 5 (arrive en 2021).

Enfin, il reste à voir quelle sera la destination de la variante Active que l’i20 présentait dans la génération qui cesse désormais de fonctionner. Bayon prendra-t-il sa place ou verrons-nous Hyundai faire comme la Ford qui commercialise la Fiesta Active, même avec la Puma et l’EcoSport dans le même segment?