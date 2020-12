Hyundai achète le fabricant de robots Boston Dynamics

sur la photo: Boston Dynamics Robot Dog Spot (Crédits: )

Le chien robot Spot n’est que l’un des nombreux appareils robotiques qui ont contribué à le rendre célèbre, et maintenant Boston Dynamics – Entreprise américaine spécialisée dans les automates très complexes – passera entre les mains du géant coréen de l’industrie Hyundai. L’annonce est venue du groupe de l’Est, qui prévoyait avoir conclu un accord pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société avec l’actuel propriétaire, la holding financière japonaise Softbank.

Les termes monétaires de l’accord n’ont pas été explicites, bien que l’annonce précise que la valorisation de l’entreprise est un peu plus d’un milliard de dollars. Ce que l’on sait, c’est qu’à l’issue du transfert d’actions, Hyundai détiendra 80% de la propriété de Boston Dynamics, tandis que les 20% restants resteront attribuables à la participation japonaise. Les potentialités qui se cachent derrière l’union entre les deux parties sont nombreuses: la société américaine fondée en 1992 par un groupe de chercheurs du MIT s’est démarquée par la complexité des robots qu’elle parvient à créer.

En 2013, le groupe a été racheté par Google (qui deviendra plus tard Alphabet) et s’est depuis concentré de manière de plus en plus impressionnante sur les capacités de ses appareils à se déplacer intelligemment dans l’environnement qui les entoure – par exemple, en réagissant à des terrains accidentés et autres. stimuli venant de l’extérieur pour rester debout et opérationnels même dans les conditions les plus imperméables. En particulier, les robots qui ont le plus attiré l’attention à cet égard l’ont été au fil des ans Atlas et Spot – le premier à l’aspect humanoïde, et le second sur quatre pattes rappelant celles d’un animal quadrupède: les automates ont été les protagonistes de vidéos qui ont fait le tour du web à plusieurs reprises et ont contribué à faire la renommée de l’entreprise.

En 2017, Alphabet a ensuite vendu l’entreprise à Softbank, dont Hyundai reprendra désormais 80% des parts via sa branche de fabrication automobile. Pour le moment, le groupe n’a pas l’intention de se consacrer à la production d’appareils destinés à reproduire les mouvements et les rôles des humains et des animaux, mais à développer des robots hautement adroits et précis actifs dansoffre de services et logistique. Dans l’avenir à moyen et long terme de Boston Dynamics, cependant – a assuré Hyundai – il restera une place pour la construction de robots humanoïdes qui traitent des usages tels que les soins aux patients dans les hôpitaux, mais aussi pour la conduite autonome et les usines intelligentes. .