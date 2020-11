Hyrule Warriors: Time of Devastation Review – Mon hit surprise de l’année

Avec Guerriers Hyrule: temps de désolation reçoit le Nintendo Switch au 20 novembre 2020 un tout nouveau jeu exclusif de Nintendo (dans le monde entier) ainsi que Tecmo Koei (au Japon) en tant qu’éditeur et Omega Force en tant que développeur. Il y a donc à nouveau une alimentation pour la console hybride. Et le fait qu’il s’agisse d’un titre Zelda ne devrait que rendre les fans de Nintendo encore plus enthousiastes à propos du titre.

Mais ce n’est pas parce que c’est un jeu Zelda qu’il doit être bon – ou est-ce le cas? Dans notre test, pour lequel nous avons joué à « Hyrule Warriors: Time of Devastation » pendant environ 30 heures, nous vous révélons pourquoi le titre s’est avéré être un véritable succès surprise et pourquoi nous avons même reçu plus que ce que nous avions prévu à l’avance.

L’histoire prémisse

Tout d’abord. Nous connaissons déjà les grandes lignes de l’histoire La légende de Zelda: le souffle de la nature. Ici, nous avons déjà appris l’année de sortie 2017 qu’il y en avait un dans l’aventure Zelda sur Nintendo Switch il y a plus de 100 ans. Désolation appelée Ganon a donné cela assez Hyrule et l’a embrassée depuis. Link, le héros de cette histoire, a ensuite été plongé dans un sommeil de 100 ans à un moment donné dans le passé, c’est pourquoi l’intrigue réelle de BotW n’a lieu que 100 ans après le début de la dévastation dévastatrice.

Nous avons découvert ces jours fatidiques à travers des récits dans BotW, mais maintenant nous pouvons ouvrir toute l’histoire, mieux encore, nous pouvons même la jouer nous-mêmes. Le principe selon lequel « Hyrule Warriors: Time of Desolation » est au cœur Préquelle du jeu principal devrait représenter, donc semblait extrêmement prometteur à l’avance.

Mais c’est et reste un titre Warriors, un jeu qui prend le gameplay de « Dynasty Warriors » comme base et le met simplement sous une nouvelle forme. La question restait donc: à quel point un jeu « The Legend of Zelda » Warriors pouvait-il réellement être? Y aura-t-il des inconvénients dans le récit et le jeu pourra-t-il passer pour un titre Zelda à part entière?

Les guerriers d’Hyrule, Daruk, Mipha, Link, Urbos, Revali (de gauche à droite) © Nintendo / Koei Tecmo Games

Hyrule Warriors: Time of Desolation, un jeu régulier de Warriors

Jetons donc d’abord un coup d’œil au gameplay, puis revenons à l’histoire. Parce qu’à son cœur se trouve « Hyrule Warriors: Time of Desolation » vrai jeu de guerriers avec toutes les forces et malheureusement aussi toutes les faiblesses.

Les plus gros jouent un rôle dans le temps de jeu Principales missionsqui essentiellement révèlent toujours de nouvelles choses et nous emportent toujours dans une autre partie d’Hyrule. Les développeurs ont en fait ça carte existante de BotW et les a utilisés dans « Hyrule Warriors: Time of Desolation ». D’une part, vous obtenez immédiatement une sensation chaleureuse et nostalgique.

Mais d’un autre côté, nous avons déjà vu le monde et donc beaucoup de scènes que nous traversons et explorons ici. Ainsi, lorsque nous aurons fini de nous livrer à la nostalgie, nous pourrions dire aux développeurs qu’il semble relativement peu imaginatif de copier plus ou moins la carte. Mais nous ne pouvons pas vraiment les critiquer négativement, car après tout, c’est une préquelle qui se déroule dans le même monde. Les niveaux linéaires sont bien sûr à la fin pas une copie 1-à-1. Donc, vous ne repassez pas par BotW, et pourtant les environnements sont similaires, des ennemis tels que des boss et de nombreuses armes (mais pas toutes), mais ils n’abandonnent plus leur fantôme dans la préquelle au fil du temps.

Hyrule avait l’air différent il y a 100 ans © Nintendo / Koei Tecmo Games

Il y a aussi des missions principales qui font avancer l’histoire Des dizaines de missions secondaires comme des combats d’entraînement pour de nouveaux personnages. Ceux-ci sont amusants, diffèrent généralement grandement les uns des autres et prennent parfois moins de temps et parfois une durée plus longue. Parfois, vous devez vaincre des adversaires spéciaux, parfois vous devez éliminer de nombreuses troupes dans un certain temps – et parfois les deux en même temps.

Au sein des principales missions, nous avons la possibilité de Membres de l’équipe via des commandes pour envoyer à des endroits spécifiques. Cela nous fait gagner un temps important au combat (comme le temps de course, car nous n’avons pas à marcher manuellement partout) et peut poursuivre des objectifs tactiques à tous les points en même temps. Juste stupide qu’ils IA les commandes fréquemment ne met pas du tout en œuvre. Il n’est pas arrivé qu’une seule fois avec nous qu’un camarade se soit emmêlé au même endroit, jusqu’à ce que nous devions le commander à nouveau plus tard ou sauter dans le rôle du personnage nous-mêmes pour le déplacer. Jusqu’à présent, donc Warriors.

Et comme il se doit dans un jeu Warriors, des tonnes d’adversaires ne devraient pas manquer. BotW a de nombreux types d’adversaires qui peuvent être trouvés répartis tout au long du jeu. Fondamentalement, nous rencontrons à nouveau presque tous les ennemis de BotW – seulement en partie Groupes jusqu’à des milliers. Oui, des milliers d’ennemis, vous lisez bien ceci. Pas les populaires «1 Million Troops», mais il y en a des milliers.

Alors que nous éliminons des unités individuelles de troupes avec les personnages, il peut même arriver dans certaines missions que nous entrions dans le Éclosion de la peau des titans, où parfois des centaines d’adversaires doivent être éliminés à la fois. C’est juste dommage que ce changement supposé se produise de manière très répétitive sur le long terme et les missions Titan sont en fin de compte une pure orgie de tir dans laquelle nous devons tirer sur tout ce qui précède le fusil de chasse Titan primitif.

Néanmoins, grâce au lien Warriors, il existe des facteurs importants qui conduisent à un gameplay satisfaisant.

Château d’Hyrule © Nintendo / Koei Tecmo Games

Avec une variété de gameplay satisfaisant

En termes de gameplay, le jeu bénéficie grandement du bonus Zelda. Parce que comme nous le savons, « The Legend of Zelda: Breath of the Wild » a des personnages forts qui ne pourraient être plus différenciés. Et tout le travail que Nintendo a mis dans BotW à l’époque porte à nouveau ses fruits ici. En plus du niveau narratif, cela s’applique également au niveau combatif dans le gameplay.

Dans « Hyrule Warriors: Time of Devastation », nous ne sommes pas seulement autorisés à nous battre contre Link, mais aussi avec nous Princesse Zelda et le quatre guerriers se battre ainsi Urbosa, Mipha, Revali et même Daruk. De plus il y a encore Impa et bien d’autres personnages que je ne mentionnerai pas ici pour des raisons de spoiler. Mais oui, il y a plus de personnages qui représentent une line-up typique pour un jeu Warriors. Cela ne devrait donc pas nous surprendre du tout, mais le fait qu’il y ait autant de personnages à la fin a un avantage important qui aide à garder le jeu motivé.

Fondamentalement, ils sont Compétences de caractère tous structurés de la même manière. Tout le monde a une attaque faible, forte et spéciale, peut bloquer ou esquiver. Tout le monde peut accéder à quatre capacités spéciales via le garde Shiekah, à savoir la bombe, l’aimant, la glace et le module de statut de BotW, à la seule condition que celles-ci soient adaptées au personnage ici.

Zelda a des compétences de la pierre Sheekah © Nintendo / Koei Tecmo Games

Ce n’est pas parce que les attaques suivent une logique de base qu’elles sont similaires ou ennuyeuses. Parce que grâce à ces forts, différents personnages les développeurs ont également pu donner à chacun d’eux moveet unique Mademoiselle. Revali peut voler, Mipha se téléporte à travers des colonnes d’eau et Daruk, par exemple, jette des pierres autour de lui. Même les attaques spéciales de la garde Sheikah diffèrent alors en grande partie à tel point que nous avons toujours le sentiment de découvrir quelque chose de nouveau. Cela nous motive et nous surprend jusqu’au bout.

Mais pas seulement cela motive dans «Hyrule Warriors». Nous pouvons mourir entre les missions Missions secondaires dans lesquels nous combattons, mais aussi ceux dans lesquels nous, par exemple, contre d’autres biens Recevez des objets, des bonus et des améliorations de statut.

Nous construisons donc progressivement nos personnages à travers des centaines de quêtes secondaires. Pour chacun des nombreux personnages, il existe des missions et des opportunités correspondantes pour développer davantage votre propre personnage préféré. Cela donne à l’ensemble un caractère stratégique et s’intègre dans un jeu de guerre comme Warriors. Parce que nous décidons dans quel caractère nous existons Ressources coincé et si nous en manquons, nous devons simplement nous procurer de nouvelles ressources.

Carte du monde et missions secondaires © Nintendo / Koei Tecmo Games

Délicieux: Puisque nous sommes avant une mission aussi préparer la nourriture , entre autres, il est tout simplement amusant de découvrir de nouveaux plats. La nourriture nous prête alors Bonus au combat, similaire à ce que nous savons de BotW.

Petit à petit, nous nous positionnons stratégiquement mieux et explorons tout Hyrule, car les missions et tâches individuelles nous envoient à travers tout le royaume, même si ce n’est pas dans un monde ouvert comme dans BotW, les tâches dédiées attendent toujours bien sur la carte du monde – ce qui correspond davantage au caractère de la guerre (plan de bataille).

Un pont important

Mais ça ne serait pas Coup surprise, s’il n’y avait pas cette cerise sur le gâteau, n’est-ce pas? Vous vous souvenez certainement de la prémisse de l’histoire mentionnée plus tôt? Désormais, après 30 heures de jeu, la question se pose enfin: Nintendo a-t-il tenu ses promesses?

S’ils n’avaient pas implémenté l’idée de préquelle de manière cohérente, alors le nouveau « Hyrule Warriors » serait sûrement devenu un solide titre Warriors qui pourrait être apprécié à la maison en mode TV ou en déplacement en mode portable. Mais à travers ça histoire complète écrite spécialement pour le jeu avec des hauts, des bas et des rebondissements passionnants – tels que des aperçus profonds du monde d’Hyrule – «Hyrule Warriors: Time of Devastation» est un véritable incontournable pour tous les fans de Zelda. Ainsi, Nintendo a non seulement rencontré le principe, mais il l’a même dépassé. Mais comment as-tu fait ça?

© Nintendo / Jeux Koei Tecmo

Breath of the Wild a construit une base solide: le monde vivant, les détails atmosphériques et les personnages uniques sont sans précédent, c’est pourquoi BotW est toujours en tête de toutes les listes des meilleures sur la Nintendo Switch aujourd’hui. Les développeurs ont pris cette base et construit dessus, en l’élargissant davantage, ce qui à son tour profite grandement au nouveau jeu en termes de contenu.

« Hyrule Warriors: Time of Devastation » parvient à évoquer encore plus de profondeur dans les constellations de personnages individuels. Nous sommes autorisés à errer avec Link, Zelda et les guerriers ainsi que d’autres personnages tels que le jeune Impa, entendre des dialogues divertissants en chemin et à la fin simplement passer un bon moment avec ces personnages remarquables. De plus, le monde Zelda du Switch apparaît plus puissant, plus mature, car il y a plus de contenu de qualité qui est repris différemment de manière ludique, mais n’est en aucun cas inférieur au jeu principal BotW sur le plan narratif.

