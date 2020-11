Hyrule Warriors: Time of Desolation bat le record de ventes de Warriors

C’est officiel: Guerriers Hyrule: temps de désolation attrape le record pour ça ventes les plus courantes d’un jeu Musou. Aucun autre jeu du Musō, c’est-à-dire du genre Warriors, ne s’est vendu aussi souvent que celui-ci Prequel de Zelda. Nous tenons à féliciter chaleureusement les responsables de Koei Tecmo et Omega Force!

Hyrule Warriors: Time of Desolation établit un record!

Les Hyrule Warriors coupent pour le Nintendo Switch Les fans de Zelda et la presse spécialisée se sont extrêmement bien comportés, qui, en plus des mécanismes de jeu habituels des Warriors, ont une histoire complète. La légende de Zelda: le souffle de la nature prendre plaisir. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici dans notre test:

Les rapports de vente parlent d’eux-mêmes. Selon le fonctionnaire, le japonais Compte Twitter il y a quelque chose à célébrer. C’est le jeu Musou le plus vendu de tous les temps! Voici le terme Musou pour rien de plus qu’un jeu réalisé par Koei Tecmo sous la marque Guerriers est produit.

Koei Tecmo a également confirmé à Famitsu que le jeu était terminé 3 millions de fois a été vendu – et cela seul le premier week-end de sortie!

Par exemple, les rapports suggèrent que Time of Desolation a vu les guerriers Hyrule 2014 originaux pour la Wii U dans Grande-Bretagne de 300% pourrait surpasser, du moins en ce qui concerne les premiers chiffres de vente.

Bon à savoir: L’idée de Guerriers Hyrule: temps de désolation Incidemment, ne vient pas du seul créateur de Zelda Eiji Aonuma. Il a récemment confirmé que l’idée venait à l’origine du directeur de BotW Hidemaro Fujibayashi provient. Vous avez probablement touché le bon nerf avec les fans de Zelda avec l’idée.

