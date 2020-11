Hyrule Warriors: Age of Calamity – Personnages jouables

Hyrule Warriors: Age of Calamity est enfin là; contrôlez une panoplie de héros uniques en sauvant le pays d’Hyrule de la ruine d’un terrain vague qu’il deviendra dans 100 ans. Êtes-vous prêt à utiliser ces personnages intéressants pour sauver Hyrule?

Hyrule Warriors Personnages jouables Age of Calamity

Pour débloquer tous les personnages jouables dans Hyrule Warriors: Age of Calamity, vous devez jouer l’histoire principale, et dans chaque chapitre, vous débloquerez plus de personnages. Tous les personnages jouables doivent accomplir des missions avant de rejoindre la liste.

Vous pouvez jouer autant de personnages que vous progressez dans Age of Calamity, et même des personnages spéciaux qui se débloqueront dans les derniers chapitres du jeu. Cependant, ces coéquipiers spéciaux nécessitent plus que simplement jouer une mission et les débloquer.

Personnages principaux

Lien – Le champ de bataille d’Hyrule

Le lien est disponible dès le début du jeu; qui aurait thunk?! Dès le départ, vous pouvez contrôler le héros principal de Zelda: Breath of the Wild, alors qu’il se lance dans la bataille avant de devenir le chevalier de la princesse Zelda. Link est unique, car il peut utiliser plusieurs armes au combat lorsque d’autres personnages sont limités à un certain type.

Impa – Le champ de bataille d’Hyrule

Au cours de la première mission de départ, à mi-parcours, vous jouez en tant qu’Impa. Ensuite, après cette mission, vous pourrez basculer entre Link et Impa à chaque mission!

Zelda – Gardien Amok

Vous pourrez jouer le rôle de la princesse elle-même dans la deuxième mission d’histoire, et elle ne joue rien comme elle le fait dans Hyrule Warriors, bien que ce ne soit pas une mauvaise chose. Comme les personnages sont basés sur la façon dont ils se battraient dans Breath of the Wild, sans utiliser de nombreux autres Zeldas comme le faisaient les guerriers Hyrule originaux.

Les champions

Urbosa – Urbosa, le chef Gerudo

Dans le chapitre 2, vous devez jouer une étape dans Gerudo Ville. Au cours de cette étape, vous incarnez votre personnage sélectionné, mais à mi-parcours, Urbosa se joint à la mêlée et vous pourrez la contrôler pendant que vous combattez l’armée Yiga.

Daruk – Daruk, le héros Goron

Dirigez-vous vers la région de Death Mountain dans le Région d’Eldin, préparez-vous à la chaleur intense du volcan, alors que vous vous battez contre différents ennemis et que vous contrôlez même Vah Rudania! C’est vrai, la bête divine.

Mipha – Mipha, la princesse Zora

Domaine de Zora est l’endroit où vous débloquerez le Zora Princess. Incarnez Mipha et protégez son royaume des ennemis et même d’un Lynel! Cependant, comme Daruk, vous pouvez contrôler sa bête divine, Vah Ruta, pendant la bataille.

Revali – Revali, le guerrier Rito

Voyager à Hebraet jouez la mission le Frontière de Tabantha. Cependant, cette mission est différente des autres, car vous affronterez des guerriers Rito, puis vous vous engagerez dans un combat de boss contre Revali lui-même! Battez-le et vous débloquerez pour votre liste.

Caractères spéciaux

Hetsu – Libérer la forêt de Korok

Pour obtenir Hetsu en tant que personnage jouable, terminez la première partie du Libérer la forêt de Korok quête, et après avoir tué des ennemis pour vous frayer un chemin, vous rencontrerez Hetsu. Il finira par devenir jouable dans la mission, puis la terminera, et il rejoindra la liste.

Les grandes fées – Fairy Fountain: Battlefield

Vous débloquerez les grandes fées dans le chapitre 4, et bien sûr, tout digne des fées coûte 4500 roupies pour commencer l’étape du procès des grandes faires. Une fois cette mission terminée, vous débloquerez trois défis supplémentaires que vous devrez relever, Fontaine de fée: neige profonde, fontaine de fée: plaines herbeuses, et Fontaine des fées: Desert Sands.

Une fois les défis terminés, vous débloquerez une dernière étape, la Fontaine de fée: champ de bataille, puis les grandes fées se combineront en une seule et seront débloquées en tant que personnage jouable.

Moine Maz Koshia – Le procès des anciens

Pour obtenir le moine Maz Koshia en tant que personnage jouable, vous devez compléter le matériel requis pour Le procès des monstres, le procès des pierres, et L’épreuve de la pierre puissante. Une fois ces essais terminés, vous débloquerez l’essai final, le L’épreuve des anciens, où vous avez un temps limite de 3 minutes et 30 secondes pour vaincre un boss. Clouez ceci, et le moine Maz Koshia est à vous.