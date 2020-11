Les Amiibos ont toujours été plus un objet de collection que d ‘être utilisés pour leurs fonctionnalités de jeu, car les jeux sur lesquels ils peuvent être utilisés sont rares. Cependant, il est bon de savoir que les jolies petites figurines n’ont pas été oubliées, car ils peuvent être utilisés avec Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Hyrule Warriors Age of Calamity Comment utiliser Amiibo

Pour utiliser Amiibo dans Hyrule Warriors: Age of Calamity, vous devez sélectionner l’option Amiibo dans le menu principal. Faites défiler jusqu’à cette option, mais d’abord, préparez vos Amiibos à être utilisés, car une fenêtre contextuelle apparaîtra vous demandant de placer votre Amiibo sur le Point de contact NFC sur le contrôleur que vous utilisez.

Le point NFC diffère selon le contrôleur que vous utilisez. Si vous utilisez le contrôleur Pro, le centre du contrôleur est le point de contact. Si vous utilisez le Joy-Con, c’est l’analogique sur le Joy-Con de droite.

Vous pouvez scannez jusqu’à cinq Amiibo par jour, plus et une notification apparaîtra vous indiquant que vous avez atteint votre limite pour la journée.

Vous ne pouvez pas recevoir plus de récompenses des accessoires Amiibo aujourd’hui. »

En scannant n’importe quel Amiibo, et cela n’a pas à être lié à The Legend of Zelda, gagner des récompenses pour chacun que vous scannez. Les récompenses seront différentes sur chaque Amiibo que vous utilisez, donc pour certains, vous pouvez débloquer de nouvelles armes qui peuvent être utilisées pour la fusion d’armes; pour d’autres, vous pourriez recevoir du matériel ou des ingrédients de cuisine. Il n’y a aucun inconvénient à scanner Amiibo, alors scannez-en cinq par jour et voyez quelles récompenses vous obtiendrez!

Malheureusement, il y a aucune autre fonctionnalité Amiibo à ce moment dans le temps dont nous sommes conscients. Si cela change, nous mettrons à jour le guide avec de nouvelles informations. D’ici là, pensez à scanner cinq Amiibos différents chaque jour!