Hyrule Warriors: Age of Calamity – Comment protéger le surf

Alors que nous attendons tous la légende de Zelda: Breath of the Wild 2, il semble que Nintendo ait décidé d’élever les niveaux de battage médiatique en créant Hyrule Warriors: Age of Calamity, une préquelle de Breath of the Wild. Ce qui est encore plus brillant, c’est que nous pouvons voir de première main ce qui se passe il y a 100 ans!

Hyrule Warriors Age of Calamity Comment boucler le surf

Pour boucler le surf dans Hyrule Warriors: Age of Calamity, vous devez jouer en tant que Link et entrer une combinaison d’attaque pour activer l’attaque de surf bouclier, ou en exécutant puis en appuyant sur le bouton X.

La navigation sur le bouclier est désormais intégrée aux combos d’attaques Link, donc Link provoquera différentes attaques en fonction des entrées du joueur. Le fonctionnement d’Age of Calamity est qu’il y a un bouton Attaque faible, qui est Y, et il y a un bouton Attaque forte, qui est X. En appuyant sur Y trois fois, et X une fois incorporera une attaque différente, puis en appuyant une fois sur Y, puis sur X une fois que.

Il existe deux façons de déclencher une attaque de surf sur le bouclier. Soit en appuyant deux fois sur Y puis sur X un. Cela fera sauter Link sur son bouclier et endommagera les ennemis autour de lui pendant qu’il surfe. L’autre façon est de maintenir B enfoncé jusqu’à ce que Link range son épée et commence à se précipiter, puis appuyez sur X; Cela permettra à Link Shield de surfer et d’endommager les ennemis lors de ses voyages sans appuyer d’abord sur le bouton Attaque faible.

Les combinaisons sont les suivantes:

N’oubliez pas que ce jeu n’est pas comme Breath of the Wild, alors ne vous y lancez pas en pensant que vous subirez des dégâts de chute en tombant du bouclier. Rien de tel ne se passera. L’attaque de surf sur le bouclier de Link aura une limite de temps et se terminera sans aucune intervention de votre part. Cependant, vous pouvez y mettre fin prématurément en évitant à nouveau en appuyant sur le bouton B ou en appuyant sur Y.

Le gameplay d’Hyrule Warriors: Age of Calamity est très différent de BotW; cependant, certains éléments demeurent, comme la parade. Vous pouvez manger pour guérir pour retrouver la santé, mais cela a changé car vous ne pouvez pas cuisiner de repas en cours de partie, puis faire une pause pour manger tout ce qui est en vue!