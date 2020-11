Certaines capacités donnent aux joueurs un avantage au combat, car sans eux, vous subirez d’énormes dégâts de la part des ennemis, en particulier de ces embêtants Gardiens. Eh bien, à moins que vous n’ayez le bouclier hyrulien pour dévier instantanément leurs faisceaux!

Hyrule Warriors Age of Calamity Comment parer

Pour parer dans Hyrule Warriors: Age of Calamity, vous devez incarner un personnage capable de parer, tel que Link. Pendant que vous jouez en tant que Link, maintenez le bouton Bloquer, qui est LZ, puis appuyez sur Y, le bouton d’attaque faible, pour parer. Cela détournera les attaques et les faisceaux si le timing est parfait.

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est la parade, c’est fondamentalement dévie les attaques imminentes et laisse l’attaquant vulnérable pendant quelques secondes, où vous pouvez l’attaquer sans reprise. C’est une compétence pratique à maîtriser. Maintenez simplement le bouton Bloquer, qui est LZ, puis appuyez sur Y, le bouton d’attaque faible, pour parer. Cependant, le timing doit être parfait, à moins que vous ne manquiez l’occasion de parer et que vous subissiez des dégâts. La parade est un scénario risque-récompense.

Les gardiens sont l’un des principaux nœuds de Souffle de la nature monde, donc vous pouvez même reflètent les faisceaux d’énergie tirés par les Gardiens; cependant, cette fenêtre de synchronisation doit être absolument parfaite, sinon vous allez subir des dégâts considérables. Bien que si vous parvenez à le retirer, vous refléterez le faisceau directement sur le gardien, ce qui lui fera subir un gros morceau de dégâts à la place!

Pour le moment, seul Link peut parer, mais lorsque vous incarnez d’autres personnages, essayez simplement de parer et de voir ce qui se passe!

La parade dans Hyrule Warriors: Age of Calamity est à peu près la même chose que pour ceux qui ont joué à Zelda: Breath of the Wild, donc si vous avez joué à ce jeu incroyable, vous êtes sans doute déjà un maître de la parade! Bien qu’à l’âge de calamité, La parade n’est vraiment bénéfique que contre les Gardiens, il est presque toujours préférable d’utiliser un Flurry Rush contre des ennemis normaux!

Faire une pause en milieu de partie n’est plus le moyen de guérir, alors ne vous remplissez pas le visage d’un assortiment de nourriture! Les armes ne se briseront pas dans Hyrule Warriors: Age of Calamity, qui a sans aucun doute ravi la communauté Zelda!