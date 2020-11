Les bêtes divines sont une source intégrale de l’histoire de Breath of the Wild, bien que, dans Age of Calamity, vous n’ayez pas besoin de vous battre et de résoudre les énigmes pour libérer ces bêtes de l’emprise froide et diabolique de Ganon. Au lieu de cela, vous pouvez chier derrière les machines géantes et anéantir les hordes d’ennemis de Ganon.

Hyrule Warriors Age of Calamity Bêtes divines

Les bêtes divines sont contrôlables dans Hyrule Warriors: Age of Calamity, mais uniquement sur des étapes spécifiques liées aux quatre champions. Pour certains personnages, vous pouvez contrôler les bêtes divines tôt, mais ce n’est que beaucoup plus tard dans l’histoire pour d’autres.

Il y a quatre bêtes divines, chacune liée à l’un des champions d’Hyrule – Daruk, Mipha, Urbosa, et Revali – et voici les missions que vous obtenez pour contrôler chaque bête divine:

Daruk – Vah Rudania

Dans la mission Daruk – Le héros Goron, la même mission où vous débloquerez le Goron pour votre liste. Malheureusement, vous devez attendre la fin de ce niveau pour contrôler Vah Rudania. Mais croyez-nous quand nous disons que ça vaut le coup!

Vah Rudania a la capacité de bombarder des zones avec de la lave, alors préparez-vous à brûler les ennemis grouillants Death Mountain en cendres.

Mipha – Vah Ruta

Il suffit d’attendre la fin du chapitre 2 pour être à la tête de la bête divine, Vah Ruta, dans la mission Mipha, la princesse Zora. Cependant, vous devez attendre la fin de la mission.

Cette bête utilise le pouvoir de l’eau et de la glace pour se verrouiller et lancer des glaçons sur plusieurs ennemis, effaçant tout ce qui se dresse contre le domaine de Zora!

Urbosa – Vah Naboris

Vous devez attendre le chapitre 4 pour contrôler Vah Naboris, bien que dès le début de la mission Détruisez le clan Yiga, vous contrôlerez cette majestueuse bête divine.

Cette bête se comporte très différemment des autres; comme Urbosa a le pouvoir de la foudre, Vah Naboris aussi. Cependant, Vah Naboris a besoin de charger pour libérer le meilleur de ses capacités. Plus il charge d’énergie, plus vite il tire sa colère contre les ennemis d’Hyrule. Vah Naboris, attaque spéciale qui nécessite une charge complète avant d’annihiler tout ce qui l’entoure.

Revali – Vah Medoh

Dans le chapitre 3, vous glisserez dans les cieux en contrôlant Vah Medoh dans la mission Libérer la forêt de Korok. Non seulement vous contrôlez cette bête divine, mais vous pouvez également déverrouiller Hetsu en tant que personnage jouable!

Cette bête divine utilise son vol au mieux de ses capacités en basculant entre deux modes. Un mode peut tirer sur les ennemis directement devant lui lorsque le deuxième mode peut barrer tout ce qui se trouve en dessous. L’attaque spéciale de Vah Medoh est quelque chose à voir, car elle déchire le ciel avant de déclencher un bombardement contrôlable contre des ennemis au sol.

