Hypnotique: le nouveau de Robert Rodriguez et Ben Aflleck a déjà une date de début de tournage

Si le coronavirus n’avait pas existé, Hypnotic, le nouveau projet de Robert Rodríguez qui mettra en vedette Ben Affleck, il y aurait a commencé le tournage en juillet dernier, mais près de 60 jours plus tard, les caméras ne s’allument toujours pas sur le plateau de tournage puisque l’évolution de la pandémie sur le sol américain n’est pas positive. Mais il semble que finalement Studios du solstice, producteur du film, a réussi à établir les protocoles nécessaires pour que les enregistrements se déroulent sans problème, et nous savons déjà quand la production de la bande commencera.

Ce sera à partir d’octobre quand Ben Affleck Il commencera à jouer un détective qui s’implique pleinement dans une conspiration gouvernementale tout en enquêtant sur la disparition de sa fille. Bien entendu, le tournage a subi une modification notable: le tournage devait commencer, avant le coronavirus, le 27 avril en Californie; finalement il a déménagé au mois de juillet mentionné, mais au Texas. Au lieu de cela, cet État souffre maintenant d’une deuxième vague de la très inquiétante pandémie, donc toute l’équipe déménagera au Canada en octobre, un pays beaucoup plus sûr avec moins d’infections.

Ainsi justifié Mark Gill, Président et chef de la direction de Studios du solstice, ce changement de plan: “nous avons réalisé qu’il n’y avait nulle part aux États-Unis où nous pourrions réunir des centaines de personnes ou plus … Il n’y avait pas de disponibilité ou de certitude de disponibilité du test Covid-19, et il n’y avait pas un délai d’exécution assez rapide avec les résultats de laboratoire pour ces tests“. Imaginez que les tests, si nécessaire, soient retardés de plusieurs semaines; ces jours-là seraient la peine de mort pour le projet et il serait économiquement peu viable de soutenir des centaines de travailleurs loin de chez eux sans enregistrement.

