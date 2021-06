Hypnotic de Robert Rodriguez commence le tournage cet automne avec Alice Braga et Ben Affleck

Annoncé dès 2018, Hypnotique est un thriller d’action époustouflant sur un détective qui se retrouve mêlé à un mystère impliquant sa fille disparue et un programme gouvernemental secret, tout en enquêtant sur une série de crimes impossibles haut de gamme. Le film est écrit par Rodriguez et Max Borenstein (Godzilla la franchise, La terreur). Rodriguez, le PDG de Studio 8 Jeff Robinov et ses collègues Guy Danella et John Graham produisent avec Solstice Studios.

La production du film débutera le 20 septembre 2021, à Austin, au Texas. Hypnotique est dirigé par Robert Rodriguez et met en vedette Ben Affleck, lauréat d’un Oscar (Argo, Batman contre Superman) et Alice Braga (Reine du sud, Cité de Dieu). Le film devait initialement commencer la photographie principale en avril 2020, mais a été arrêté en raison de l’épidémie de coronavirus et de problèmes d’assurance.

Ce sera le premier film de Rodriguez depuis 2019 Alita : l’ange de la bataille bien qu’il ait réalisé un épisode de Le Mandalorien. Braga sera ensuite vu dans James Gunn’s La brigade suicide, aux côtés de Margot Robbie, Idris Elba et Viola Davis. Elle est devenue célèbre avec son rôle principal dans les années 2002 Cité de Dieu. Elle a joué le personnage principal pendant cinq saisons dans la série télévisée à succès Reine du sud et a récemment joué dans la série limitée de Luca Guadagnino Nous sommes qui nous sommes. Elle a également joué dans des seconds rôles dans des blockbusters comme je suis une légende et Élysée.

Ben Affleck sera ensuite vu dans George Clooney’s Barre d’appel d’offres, Ridley Scott’s Le dernier duel, et celui d’Adrian Lyne Eaux profondes sortie cette année. Il reprendra également son rôle de Batman une fois de plus pour les DC Le flash. Studio 8 est une société dirigée par des cinéastes qui se concentre sur l’établissement de relations de longue date avec des cinéastes pour développer, produire et acquérir à la fois des tentes potentielles et des images de prestige.

Studio 8 s’associe à des cinéastes et à des talents pour rendre possible leur vision créative unique et transmettre cette vision au public du monde entier. Le fondateur et PDG de Studio 8, Jeff Robinov, a précédemment occupé le poste de cadre chez Warner Bros., gravissant les échelons pour devenir président du groupe Warner Bros. Pictures.

Solstice Studios est une société cinématographique indépendante basée à Los Angeles, fondée en octobre 2018. Le studio développe, finance entièrement, produit, vend à l’international et distribue des longs métrages aux États-Unis à grande échelle. La société a un partenariat avec Ingenious Media.

Le premier film de Solstice, Unhinged, avec Russell Crowe, lauréat d’un Oscar, a été le premier nouveau film à revenir dans les salles américaines l’été dernier. L’équipe Solstice a un bilan de production de 5 milliards de dollars. L’équipe senior de l’entreprise comprend le président et chef de la direction Mark Gill, le chef de la production Lisa Ellzey, le chef de la coproduction Guy Botham, le chef du marketing/stratégie Vincent Bruzzese, le chef des acquisitions et des affaires internationales Crystal Bourbeau, le chef des affaires commerciales et juridiques Trey Yasuda, le directeur financier Shaun Williams et Shari Hardison, responsable de la distribution aux États-Unis. Les studios Solstice ont fait la une des journaux ces derniers temps pour avoir déplacé la star de Mark Wahlberg Joe Bell et Gérard Butler L’avion de sa liste de distribution.

La raison étant que le solstice est établi pour faire des sorties en salles plus de 2000 écrans et avec des films de genre comme Joe Bell ce n’était pas possible. Espérons que rien ne se passe mal avec la production de Hypnotique. La date de sortie de Hypnotique n’a pas encore été annoncé mais si tout se passe comme prévu, le film devrait faire ses débuts fin 2022.

