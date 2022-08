Hyenas, un nouveau jeu de Creative Assembly, les créateurs d’Alien Isolation et de Total War, a divulgué une partie de son gameplay en ligne

Bien que la série Total War et Alien: Isolation puissent être l’endroit où le développeur Assemblage créatif est le plus connu, il semble également que la firme explore constamment d’autres genres et concepts de gameplay plutôt que de s’en tenir à développer des jeux qui se ressemblent. Le jeu le plus récent de Creative Assembly, un jeu de tir multijoueur en équipe, appelé Hyenas, semble ne ressembler à rien d’autre que le développeur ait jamais créé.

Un braquage contre certaines des personnes les plus riches de l’espace est ce que le Jeu de tir à la première personne lance trois équipes de cinq joueurs les unes contre les autres pour accomplir.

Les joueurs ont souvent rencontré un gameplay compétitif basé sur des objectifs. Par exemple, les joueurs peuvent sécuriser une charge utile ou saisir des sites dans Overwatch 2. Cependant, Creative Assembly a promis aux joueurs que Hyenas offrirait une nouvelle expérience de jeu de tir multijoueur et a prévisualisé une première version du jeu à un petit groupe de joueurs dans un test alpha restreint. Tous les participants au test ont été invités à garder pour eux toute information concernant les hyènes.

En général, le test alpha a semblé se dérouler sans problème puisque les joueurs se sont abstenus de filmer et de publier ce qu’ils ont vu en ligne. Cependant, le gameplay alpha de Hyenas a récemment été montré dans une vidéo YouTube qui a depuis été supprimée. Néanmoins, les fans pouvaient regarder un peu plus d’une heure de séquences de jeu, y compris des extraits de quelques matchs et une présentation publique de l’esthétique de la phase alpha du jeu.

Creative Assembly a d’abord fait allusion au nouveau tireur dans une interview au magazine avant que Hyenas ne soit finalement révélé en juin. La date de sortie du jeu a été provisoirement prévue pour 2023, mais certains fans pensent maintenant que la fuite de gameplay pourrait signifier que Hyenas pourrait être lancé plus tôt que plus tard en 2019. Néanmoins, les fans devront attendre et voir si une version bêta ou complète de Hyenas est prévue. pour bientôt jusqu’à ce que Creative Assembly confirme quoi que ce soit sur le jeu.

Même si plusieurs des gros titres prévus pour 2023 devaient initialement sortir en 2022 mais ont été retardés, 2023 semble déjà être une année prometteuse pour les jeux vidéo.