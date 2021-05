Hydroma, une entreprise au cœur de la transition énergétique

Si l’Europe a décidé de jeter son dévolu sur l’hydrogène vert pour accélérer sa transition énergétique, l’Afrique a choisi, elle, de parier sur l’hydrogène naturel. Cette ambition est incarnée par la compagnie malienne Hydroma qui transforme ce gaz en électricité propre depuis 2012.

Hydroma, ex Petroma, est une compagnie d’exploration de gaz créée en 2006 par le milliardaire malien Aliou Boubacar Diallo. Depuis 2012, elle transforme l’hydrogène naturel en électricité verte près du village de Bourakébougou. Rappelons que l’hydrogène naturel est une ressource totalement vertueuse car abondante sur terre et renouvelable. De plus, sa production ne rejette aucun CO2 et ne coûte presque rien. De quoi à en faire un candidat idéal pour la transition écologique.

L’Europe, qui reconnait pourtant ses qualités, tarde encore à s’investir dans son exploitation en raison, dit-on, d’un manque de technologies matures et de financements conséquents. On mesure donc l’exploit réalisé par Aliou Diallo, qui assure financer en fonds propre sa révolution énergétique. Il a dû notamment céder ses parts dans la mine d’or malienne Wassoul’Or pour investir dans son projet. A ce jour, il est pratiquement le seul industriel à exploiter l’hydrogène naturel dans le monde.

Une production à grande échelle annoncée

Hydroma détient une participation de 100% dans le bloc 25 situé dans le Cercle de Kati. Ce bloc couvre une superficie de 43 174 km². La compagnie a déjà effectué plus d’une vingtaine de forages et mis en évidence de nombreux puits positifs, dont l’un produit de l’électricité verte non commercial pour le village de Bourakébougou depuis huit ans. Cette énergie alimente toujours les principales places du village, la maison du chef, l’école, la mosquée et plusieurs foyers. Hydroma souhaite à présent lancer une production à grande échelle pour approvisionner tout le Mali, pays qui connait un sérieux problème de délestage ces derniers mois.

Hydroma dans l’hydrogène vert

Un rapport de qualification du groupe publié en juillet 2020 a pu estimer les réservoirs d’hydrogène à plus de 700 milliards de mètres cube, rien que dans le Cercle de Kati. Ce qui laisse suggérer que le volume d’hydrogène présent dans le sous-sol malien est suffisant pour fournir de l’électricité à toute l’Afrique de l’ouest. Hydroma est déjà présent dans une dizaine de pays de la sous-région pour la production de l’hydrogène vert. Le groupe installe actuellement de vastes champs de panneaux photovoltaïques sur ces territoires. Parallèlement, il annonce la construction prochaine d’un pipeline de 4700 kilomètres, de Bourakébougou aux portes de l’Espagne, afin d’alimenter le marché européen.

L’Allemagne preneur

Aliou Boubacar Diallo a récemment indiqué que Hydroma sollicite l’appui de partenaires internationaux pour pouvoir convenablement financer ce projet d’avenir. Le milliardaire malien a déjà pris contacts avec des investisseurs en Allemagne, pays qui ambitionne de devenir numéro Un de l’hydrogène d’ici 2030. Grâce aux travaux d’Hydroma, la locomotive de la zone euro a inscrit l’hydrogène blanc (hydrogène naturel) dans son plan hydrogène doté de 9 milliards d’euros.

L’Allemagne pourrait ainsi satisfaire sa demande nationale en électricité propre, particulièrement pour l’industrie. Cet hydrogène naturel servira aussi au verdissement de la mobilité légère et lourde. Sur ce point, Aliou Diallo prévoit la construction d’un train à hydrogène qui ralliera Bamako, la capitale malienne, à Kayes sa ville natale et Cité des Rails.