Hustle : première bande-annonce et date de sortie du nouveau drame d’Adam Sandler sur Netflix

La première bande-annonce de Hustle est arrivée, le prochain projet d’Adam Sandler qui l’a comme protagoniste et producteur. Voyez quand il arrivera sur la plate-forme !

©NetflixHustle : première bande-annonce et date de sortie du nouveau drama d’Adam Sandler sur Netflix.

Actuellement, différentes célébrités font partie de projets originaux du service de streaming Netflixmais l’un des premiers à avoir conclu un accord pour réaliser diverses productions a été Adam Sandler, qui sera de retour avec un nouveau film. Il s’agit de agitationdans lequel l’acteur sera le protagoniste et sera producteur avec la star de la NBA, LeBron James, en ayant une intrigue liée au basket-ball.

Peu de temps après le début de la pandémie, en mai 2020, l’inclusion de Sandler au film, qui sera réalisé par Jeremiah Zagar et aura un scénario de Taylor Materne et Will Fetters. En octobre de la même année, les premiers membres de la distribution ont été signalés et le tournage a commencé dans différents endroits à Philadelphie et à Camden, New Jersey. Découvrez sa première bande-annonce !

De quoi parle le film? Synopsis officiel : « Après avoir découvert un joueur décalé au passé trouble à l’étranger, un dépisteur de basket-ball malchanceux (Adam Sandler) décide de l’amener en Amérique sans l’approbation de l’équipe. Malgré tout, ils ont une chance de montrer qu’ils peuvent réussir en NBA ».

En plus de Adamle film mettra également en vedette le basketteur professionnel espagnol Juancho Hernangomez, qui appartient actuellement à l’équipe Utah Jazz de la NBA. A côté d’eux se trouvera Robert Duvall, Queen Latifah, Ben Foster, Jordan Hull, Maria Botto et Ainhoa ​​​​Pillet. De plus, ils auront également des présences liées à la ligue américaine, telles que Kenny Smith, Tobias Harris, Seth Curry, Matisse Thybulle, Tyrese Maxey, Boban Marjanovic et Doc Rivers.

+Quand Hustle sera-t-il diffusé sur Netflix ?

Après un temps de retard dû à la crise sanitaire due au Covid, ce mardi il a finalement été confirmé que agitation sera diffusé sur Netflix le 8 juin. Après la grande reconnaissance en Gemmes non taillées, Adam Sandler Il revient avec un nouveau drame dans lequel il promet de répéter une grande performance, dans laquelle il aura également des éléments de sa comédie.

