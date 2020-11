Huracán STO. La Lamborghini Super Trofeo… qui peut également être utilisée en semaine

Lamborghini vient de présenter sa proposition Super Trofeo … mais pour les routes de tous les jours. Avec le nom de Lamborghini Huracán STO, tout indique que cette nouvelle version, avec son V10 de 640 ch, pourrait être l’un des modèles de marque de taureau en colère les plus compétents sur la piste, après avoir marché la semaine entre la maison et le emploi!

En commençant, précisément, par l’hélice, la Lamborghini Huracán STO a le même V10 de 5,2 litres à aspiration naturelle de nombreuses autres versions, n’offrant pas encore plus de puissance – 640 ch – que, par exemple, dans le Huracán Evo. Bien que et contrairement à cela, dans la STO, tout est envoyé exclusivement aux roues arrière.

Pour le reste et même dans le couple, de 565 Nm, les valeurs ne sont pas surprenantes là-bas, se poursuivant à un niveau inférieur à l’Evo, avec 600 Nm, annonçant également un rapport poids / puissance de 2,09 kg / ch. Un fait qui prédit une alimentation forte de la part de Huracán STO, qui a perdu 43 kg par rapport à la version Performante déjà très légère.

Transposées en goudron, ces valeurs finissent par permettre non seulement une accélération de 0 à 100 km / h en 3,0 secondes, mais aussi de toucher la barre des 200 km / h en pas plus de 9,0 secondes. Avec la vitesse maximale annoncée à 310 km / h.

Aérodynamique en vedette

Pour aider à ces résultats, le travail fantastique réalisé en termes d’aérodynamisme, à commencer par le capot avant, qui, en réalité, fait partie, avec le pare-chocs avant et les ailes, d’une seule pièce, clairement inspirée de la balayeuse Sesto Elemento. Depuis, à l’avant, un nouveau diffuseur se charge de diriger le flux d’air vers le bas du nouveau corps et vers le diffuseur arrière.

En fait, le nouveau pare-chocs arrière est inspiré de la version Super Trofeo EVO, servant essentiellement d’admission d’air pour le moteur, permettant une diminution de 30% des pertes de charge statique.

Le capot moteur, à l’arrière, comprend un collecteur d’air intégré et des déflecteurs d’air dédiés, ne manque même pas d’aileron de requin, un aileron arrière réglable, de nouveaux conducteurs d’air pour le système de freinage avant Brembo CCM-R, en plus d’un corps entier à 75% de fibre de carbone.

Selon le fabricant de Sant’Agata Bolognese, le Huracán STO apparaîtra avec le pourcentage le plus élevé de appui dans sa catégorie, ainsi que le meilleur équilibre aérodynamique entre les modèles du genre, la propulsion arrière. Par rapport à la version Performante, cette nouvelle Lamborghini annonce non seulement 37% de meilleur flux d’air, mais aussi 53% de flux d’air en plus. appui. Tout cela, avec un poids n’excédant pas 1339 kg.

Parallèlement à cela, la promesse d’une plus grande extension des roues, d’une suspension plus rigide, d’une sensation plus directe sur la pédale d’accélérateur, de changements de vitesse plus rapides, d’une direction plus informative (avec roues arrière également dirigées) et d’une meilleure clarté sonore moteur, à des vitesses plus élevées.

Lamborghini a également ajouté trois nouveaux modes au système de conduite ANIMA, à savoir, STO, Trofeo et Pioggia, dont le premier est destiné à être utilisé sur la route, tandis que le Trofeo cherche à offrir des performances maximales, à la recherche des tours les plus rapides. Pioggia, quant à elle, vise, comme l’indique la traduction elle-même, à conduire sous la pluie ou sur des routes plus glissantes, le système donnant la priorité au système de traction, à la vectorisation du couple et à l’ABS, comme moyen d’assurer une plus grande sécurité.

Mettre en valeur la fibre de carbone

En parlant de l’habitacle, une option déclarée pour l’utilisation de la fibre de carbone dans toute la cabine, y compris les sièges sport recouverts d’Alcantara et Lamborghini Carbonskin, des ceintures à quatre points, ainsi que des tapis et des panneaux de porte également en fibre de carbone. Il ne manque pas de coffre à bagages sous le capot avant pour ranger le casque utilisé dans le piste-jour.

En regardant le tableau de bord, de nouveaux graphismes et un système de télémétrie connecté en permanence, grâce auquel il est possible de surveiller et d’enregistrer les temps réalisés sur la piste.

En utilisant le programme de personnalisation de Lamborghini, Ad Personam, les clients pourront toujours personnaliser leurs voitures en fonction de leurs préférences, non seulement à partir d’une immense palette de couleurs, mais aussi de finitions et même d’applications. Depuis Blu Laufey et Arancio California montrés sur les photos, ne sont que deux des nombreuses solutions disponibles.

Pour conclure, il suffit de mentionner que Lamborghini prévoit de livrer les premières unités Huracán STO, au printemps prochain, les clients payant pour chacun de ces bijoux au moins 249 412 euros. Ceci, avec les taxes incluses… heureusement.

