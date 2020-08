Hunters Saison 2: Tout sur les saisons à venir !!

Hunters est une série télévisée Web dramatique policière, une création de David Weil. Avec les coproducteurs Tom Lesinski, Jordan Peele, Jenna Santoianni et Win Rose field. Première saison de l’émission le 21 février 2020 sur Amazon Prime Videos avec dix épisodes.

Tout sur la saison 2 de Hunters:

Les fans et le public attendent l’annonce du renouvellement de l’émission. Mais Amazon décide de relancer la série après quelques mois de lancement. Si l’émission reçoit des critiques et une réponse positives, elle se renouvellera sûrement. Nous ne savons pas quand le tournage et la production de la saison 2 commenceront. Il est donc difficile de prédire quoi que ce soit à l’heure actuelle dans les situations de pandémie. Espérons juste que les conditions reviennent à la normale et que des nouvelles arrivent.

Attentes de Hunters Saison 2

Comme la plupart des séries, la saison 2 se poursuivra également à partir de la fin de la première saison. Compte tenu de la finale de la première saison. On s’attend à ce qu’il se concentre sur la rencontre entre la force de travail de Millie et les chasseurs de Jonah. L’émission tourne essentiellement autour des Américains qui ont frappé les nazis par New York en 1977. Il peut également centrer la dévotion suspecte de sœur Harriet. Ainsi que camée surprise lors de la finale de la saison 1 d’Adolf Hitler.

Détails du casting:

Al-Pacino sera de retour pour reprendre son rôle. On s’attend à ce que la plupart des acteurs reviennent pour la saison 2. Logan Lerman, Lena Olin, Saul Rubinck, Carol Kane, Josh Radnor, Greg Austin, Tiffany Bone, Louise Ozawa, Kate Mulvany.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂