Hunter x Hunter reviendra avec un nouveau chapitre fin octobre

La manche de »Hunter X Hunter » aura son retour tant attendu dans les prochaines semaines. Le compte Twitter officiel de Saut Shōnen vient de confirmer que la série shonen de Yoshihiro Togashi publiera un nouvel épisode le 23 octobre, dont la première sera en anglais et en japonais.

La série était en pause indéfinie depuis environ quatre ans, en raison des problèmes de santé du mangaka, mais ensuite Togashi a surpris ses fans en revenant avec un compte Twitter en mai 2022, donnant un aperçu des prochains chapitres avec une photo de »Hunter x Brouillons de manga Hunter.

Shonen Jump a également confirmé que les chapitres précédents de « Hunter x Hunter » seront disponibles sur la plateforme numérique du magazine.

Bien que les fans aient été enthousiasmés par le retour de Togashi en mai de cette année, le mangaka avait toujours des problèmes de santé. Le 11 août, il a déclaré via tweet que ses symptômes ne s’étaient pas améliorés pendant ses années de congé et que son rétablissement prenait beaucoup plus de temps que prévu.

La série a fait plusieurs pauses tout au long de sa diffusion, la première étant de 84 semaines en 2006, alors qu’en 2009 elle s’est arrêtée toute l’année. Entre 2016 et 2018, Togashi a pris une série de pauses qui ont duré quelques mois, jusqu’à ce que » Hunter x Hunter » ait finalement fait une pause indéfinie de 2018 à aujourd’hui.

En août, l’artiste manga a informé les fans qu’il avait augmenté son personnel pour aider à terminer les chapitres. Un mois plus tard, il a annoncé que le prochain volume de « Hunter x Hunter » était complet à l’exception d’une double page.

L’histoire de Togashi suit un jeune garçon nommé Gon Freecss, qui veut devenir chasseur, espérant qu’il pourra retrouver son père qui l’a abandonné à un jeune âge. Depuis sa sortie, » Hunter x Hunter » a été un énorme succès, acclamé par beaucoup pour son incroyable intrigue et le développement de ses personnages, se vendant à plus de 84 millions d’exemplaires dans le monde.

L’étude Animation japonaise a produit la première adaptation animée de »Hunter x Hunter » en 1999 avec 62 épisodes. En 2011, maison folle a produit une nouvelle version de la série, avec Hiroshi Kojima comme réalisateur. Le redémarrage a été acclamé par la critique pour sa haute qualité d’animation et son suivi du manga.