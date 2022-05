Hunter x Hunter : le créateur de manga annonce un retour tant attendu

Après une pause indéfinie, il semblerait que le manga de »Hunter X Hunter » est prêt à revenir. Le créateur de la série, Yoshihiro Togashi, a récemment publié sur son Twitter une image de ce qui semble être une mise en page approximative pour une page de manga, avec la légende « quatre chapitres de plus pour l’instant ». Bien que Togashi n’ait pas mentionné quand les chapitres seront publiés ni donné de détails sur le contenu, de nombreux fans ont considéré cela comme le retour tant attendu du manga.

Le chapitre le plus récent de » Hunter x Hunter » a été publié en novembre 2018, à commencer par la première publication en 1998 par le magazine Saut Shōnen hebdomadaire. Depuis lors, la série est connue pour ses longs retards, car à plusieurs reprises, elle a eu de longues pauses en raison des problèmes de santé de Togashi.

La série a été produite principalement par Togashi, sans l’aide d’assistants, bien que sa femme, la créatrice de »Sailor Moon », Naoko Takeuchi, l’a aidé à la production du premier volume de la série. Les pauses fréquentes de la série sont devenues un mème au sein des fans d’anime et de manga, de nombreux fans refusant initialement de croire que le nouveau message Twitter provenait de Togashi lui-même.

Cependant, l’artiste de »One-Punch Man », Yusuke Murataa confirmé qu’il s’agissait du compte officiel de l’illustrateur, et que l’annonce des nouveaux chapitres de »Hunter x Hunter » était réelle.

L’histoire de » Hunter X Hunter » raconte l’histoire de Gon Freecss, un garçon impulsif mais généreux qui se rend compte que son père disparu était membre d’une organisation connue sous le nom de Hunter Association, qui est chargée de donner des tâches individuelles à chacun de ses membres comme trouver des trésors perdus, localiser des bêtes mythologiques et trouver des criminels recherchés.

Lorsque Gon apprend que son père est peut-être encore en vie quelque part, le jeune homme décide de devenir lui-même chasseur, avec pour mission de retrouver son père une fois pour toutes.

Le manga de Togashi a eu deux adaptations à la série animée, avec l’original sorti de 1999 à 2001, mais c’est en 2011 qu’un redémarrage a été publié qui était une adaptation plus fidèle au matériel source, avec l’anime de » Hunter x Hunter » ‘ se terminant en 2014. Bien que rien n’ait été dit sur un éventuel retour de la série animée, un nouvel art de la série est sorti en 2021 pour célébrer le 10e anniversaire de sa première.