Hunter x Hunter : combien de temps faut-il pour faire une page de manga

le mangaka Yoshihiro Togashicréateur du manga populaire »Hunter X Hunter » vient de révéler le temps qu’il faut pour terminer une seule page de l’histoire. Bien que son histoire soit revenue après presque quatre ans le 24 octobre, terminer chaque chapitre du manga est une tâche très difficile.

Togashi a commenté via son Twitter qu’un seul panneau du manga » Hunter x Hunter » a pris une semaine entière pour se terminer, en utilisant le système de révision qu’il utilise actuellement. Ce commentaire faisait référence au chapitre 398 du manga, que le mangaka espère terminer ce mercredi.

Bien qu’une semaine puisse sembler longue pour terminer une seule page du manga, cela ne devrait pas surprendre les fans. Togashi a présenté des problèmes de santé qui ont affecté la franchise » Hunter x Hunter », prenant plusieurs pauses depuis le début de sa diffusion.

Lorsqu’il a créé son compte Twitter pour confirmer au public que le manga reviendrait, Togashi a publié une déclaration notant qu’il n’avait pas pu s’asseoir sur une chaise pendant deux ans en raison de problèmes de hanche et de dos, ce qui l’empêchait de dessiner.

Il a également partagé qu’il lui faut trois à cinq fois plus de temps pour faire n’importe quel type de mouvement. Afin de continuer à dessiner le manga, Togashi a déclaré qu’il avait abandonné les méthodes conventionnelles et avait choisi de le faire allongé, révélant également qu’il avait embauché plus de personnel pour l’aider à le dessiner, alors qu’avant il le faisait tout seul.

Début de publication en mars 1998, »Hunter x Hunter » suit l’histoire de Gon Freecs, un garçon qui découvre que son père absent est en fait un célèbre chasseur, un professionnel agréé capable de traquer des trésors cachés, des bêtes rares et même d’autres personnes. Déterminé à suivre les traces de son père, Gon entreprend de devenir lui-même un chasseur et se lance dans une aventure avec ses amis Kurapika, Leorio et Killua.

Avec plus de 84 millions d’exemplaires vendus dans le monde, » Hunter x Hunter » est l’une des meilleures séries de mangas de tous les temps et a réussi à recueillir des critiques positives tout au long de sa course. Le manga a reçu deux adaptations d’anime, l’anime le plus récent, de 2011, tentant d’adapter le matériel source.