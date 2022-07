‘Hunter x Hunter’ a déjà dix nouveaux chapitres du manga préparés

Le retour tant attendu du manga de »Hunter X Hunter » semble progresser rapidement. Le créateur de la série, Yoshihiro Togashi, a publié une mise à jour de l’histoire sur son compte Twitter personnel. Selon Togashi, les brouillons des dix premiers chapitres du manga qui sont en production depuis 2018 sont déjà terminés, et ils n’ont plus qu’à être encrés.

En plus de ces dix chapitres, le travail a déjà commencé sur les dix prochains chapitres de la série, ce qui est une bonne nouvelle pour les fans de mangas shonen, qui attendent depuis près de quatre ans un seul nouveau chapitre. Togashi a d’abord confirmé qu’il reprendrait la production de la série en mai dernier, lorsqu’il a ouvert un nouveau compte Twitter pour partager son travail avec les fans.

Vous pourriez également être intéressé par : Solo Leveling, nouvel anime : date de sortie et intrigue

Au début, les fans ne croyaient pas que le compte Twitter appartenait au légendaire créateur de manga de »Hunter x Hunter », car son nom d’utilisateur et son compte semblaient être l’œuvre d’un faux compte ou d’un bot. Cependant, l’artiste Yusuke Murata créateur de » One-Punch Man », est sorti pour dire qu’il appartenait en effet à Togashi, ce qui a ensuite été confirmé par un représentant de Saut Shōnen hebdomadaire.

Actuellement, Togashi est devenu l’un des artistes de manga les plus populaires sur tout Twitter, comptant actuellement plus de 2,9 millions d’abonnés. » Hunter x Hunter » est en pause depuis novembre 2018, cette pause actuelle étant la plus longue de l’histoire de la série, le manga avait déjà acquis la réputation de n’être publié que sporadiquement.

Cela pourrait également vous intéresser: Eiichiro Oda prévoit que l’arc final de One Piece sera le plus impressionnant et le plus excitant

Depuis sa création, Togashi a voulu produire la série entièrement par lui-même, sans l’aide d’aucun assistant, bien qu’il ait lui-même admis avoir reçu l’aide du créateur de »Sailor Moon », Naoko Takeuchiqui est aussi sa femme. Dans une récente interview, l’auteur a expliqué que les pauses fréquentes et longues du manga sont dues à un problème de dos chronique et délicat.

Outre » Hunter x Hunter », Togashi est également connu pour avoir créé le manga » Yu Yu Hakusho », qui a été publié dans le magazine Weekly Shonen Jump de 1990 à 1994. Le manga et son adaptation en anime sont considérés comme l’un des plus influents. dans le genre shonen, étant comparé à d’autres anime du moment comme « Dragon Ball » par Akira Toriyama et »Jojo’s Bizarre Adventure ».