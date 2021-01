Hunter Schafer of Euphoria a avoué avoir des problèmes mentaux

Vendredi dernier, 22 janvier, le nouvel épisode spécial de Euphorie. Cette deuxième partie s’appelait Baiser n’importe qui qui n’est pas une goutte de mer et s’est concentré sur l’histoire de Jules, après s’être séparé de Ruth dans la finale de la saison 1.

Chasseur Schafer, l’actrice qui joue Jules dans la série, a déclaré qu’elle et Sam Levinson avaient écrit le scénario dudit épisode ensemble et Il a avoué qu’ils étaient basés sur les propres expériences de l’actrice, qui a souffert de problèmes mentaux.

En attendant la première de la deuxième saison d’Euphoria, les producteurs de la série et HBO sont parvenus à un accord pour l’émission de deux épisodes spéciaux qui servent de pont entre la première et la deuxième tranche de l’émission. Le premier portait sur Ruth et le second sur Jules.

Dans une interview avec Jimmy Fallon, Hunter Schafer a avoué avoir collaboré avec Sam Levinson, créateur de la série, pour écrire le deuxième spécial: « Sam et moi avons beaucoup parlé pendant la quarantaine. Et cela s’est produit pendant que je voyageais à travers le pays. J’étais en Caroline du Nord pendant un moment, et je dois être honnête, je n’étais pas très bien mentalement à l’époque. »







« La quarantaine a mis beaucoup d’entre nous dans cette situation. J’avais été chargé d’enquêter sur les hôpitaux psychiatriques de la ville et je me suis dit: ça pourrait être une bonne décision de le faire là où c’était »ajoutée. Cependant, tous ces endroits avaient de mauvaises références: « Tout le monde avait des critiques terribles sur Google Maps. Je n’y étais jamais allée et je voulais savoir laquelle était bonne. »

«Alors j’ai appelé Sam et lui ai dit:« Je fais des recherches depuis deux heures. Pourquoi ont-ils tous de mauvaises critiques? Je n’en trouve pas qui soient bons. « Puis il a répondu: Eh bien Hunter, personne n’aime être dans un hôpital psychiatrique. Personne ne va laisser une bonne critique », a ajouté l’actrice.

Plus tard, Hunter a avoué que cette conversation avait servi de point de départ pour générer de nouvelles idées pour l’épisode. Même, l’écriture a servi de thérapie et a finalement décidé de ne pas aller à l’hôpital.

Quand la deuxième saison d’Euphoria est-elle diffusée sur HBO?

Bien que la date de sortie ne soit pas encore confirmée, Levinson a avoué qu’elle pourrait arriver à la fin de 2021.