Hungry Gators cible les détenus et les gardes dans The Flood Trailer

Saban Films a publié la bande-annonce officielle du film d’horreur sur les alligators L’inondation. Mettant en vedette Casper Van Dien, Nicky Whelanet Louis Mandylor, L’inondation est l’histoire de prisonniers et d’agents de sécurité travaillant ensemble pour survivre lorsqu’ils cherchent refuge dans une prison envahie par la montée des eaux et les alligators affamés. Le film sortira en salles, en numérique et sur demande le 14 juillet, et vous pouvez avoir un aperçu dès maintenant en regardant la nouvelle bande-annonce ci-dessous.





Le film ressemble à un moment amusant pour les fans d’éco-horreur, et en particulier de films d’horreur à base de gator. Le synopsis officiel de L’inondation est comme suit:

« Après qu’un ouragan massif a inondé la Louisiane, il libère une menace encore plus meurtrière que la montée des eaux : une horde implacable d’alligators géants affamés. Lorsqu’un groupe de prisonniers en transit et leurs gardes de sécurité cherchent refuge dans une prison locale, ils deviennent une proie. pour les assaillants mangeurs de chair. Pour survivre, les prisonniers et les gardes doivent se battre ensemble, dans ce thriller d’action rempli de frayeurs glissantes et de suspense à vous serrer la mâchoire.

Brandon Slagle dirige L’inondation. Il est écrit par Chad Law et Josh Ridgway. Aux côtés de Casper Van Dien, Nicky Whelan et Louis Mandylor, L’inondation étoiles Kim Delonghi, Devanny Pinn, Ryan Francis, Eoin O’Brien, Randall J. Bacon et Randy Wayne.

Casper Van Dien affronte des alligators dans The Flood

Si le film n’est pas sans suspense, le but avec L’inondation était pour les téléspectateurs de s’amuser en regardant le film. Slagle a dit la même chose dans un communiqué traitant du film, décrivant ses intentions de faire en sorte que les téléspectateurs adultes se sentent « comme un enfant se faufilant dans une matinée du dimanche R-rated ».

« Je vais aller droit au but avec celui-ci, pas de citations littéraires ennuyeuses, trop réfléchies, à la limite prétentieuses ou de références à la théorie du film élitiste. Ce film est destiné à une chose et une seule chose – pour le PUBLIC D’AVOIR UN BON TEMPS AU CINÉMA », ​​a déclaré Slagle. « Il n’y a pas d’agenda ici. Il n’y a pas de sens plus profond. C’est loin d’être politiquement correct, la façon dont maman les faisait. C’est une balade déchirante, grossière et sale. »

Slagle a également expliqué comment, avec les scénaristes, il partageait une appréciation pour ce genre de films des années 80 et 90. Il taquine en outre que la meilleure façon de profiter L’inondation n’est pas de le prendre trop au sérieux, et au lieu de vous lancer dans celui-ci avec votre chapeau de critique de cinéma, traitez-le davantage comme un film de pop-corn à l’ancienne.

« Nous avons tous grandi avec les acteurs musclés d’Arnold Schwarzenegger, les films que vous verriez tard dans la nuit sur la chaîne américaine ou la sortie des films Cannon dont on se souvient affectueusement », a-t-il déclaré. « Les personnages sont essentiellement des archétypes – ils ne sont pas destinés à changer le monde ou à modifier votre position sur divers problèmes sociaux. Non, ils sont là pour vous emmener en balade avec eux. Ils sont là pour rendre votre mauvaise journée à le travail a une fin heureuse. »

L’inondation sortira en salles, à la demande et en numérique le 14 juillet 2023, via Saban Films.