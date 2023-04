« Hunger »: de quoi s’agit-il et comment regarder le film thaïlandais sur Netflix

En 2023, les productions en streaming sont beaucoup plus compétitives que les années précédentes. Alors que HBO a lancé la grande adaptation de « The Last Of US »le géant Netflix n’était pas loin derrière et a commencé à sortir de nouveaux films comme « Infesté » et « Faim ».

En fait, est ce dernier opus d’origine thaïlandaise celui qui a réussi à attiser la curiosité des cinéphiles et amateurs de gastronomie au sein de la plateforme Reed Hastings, soit en raison de son scénario irrévérencieux, soit de la grande intrigue qu’il suscite quelques heures après sa sortie.

« Hunger » pourra-t-il redonner le leadership mondial du streaming à Netflix ? Et bien chez MAG on vous en dit plus sur l’un des lancements de ce 2023 sur la plateforme américaine.

QU’EST-CE QUE « HUNGER », LA NOUVELLE BANDE DE NETFLIX ?

Ce film d’origine asiatique est arrivé sur Netflix avec un seul mot d’ordre : être l’un des plus plébiscités de ce 2023 en raison du thème gastronomique qu’il présentera au public.

En ce sens, « Hunger » s’annonce comme l’une des productions qui nous emmène dans les profondeurs culinaires de la Thaïlande, dont la gastronomie n’est pas encore reconnue dans certaines régions d’Amérique latine et d’Europe.

Sitisiri Mongkolsiri dirige ce nouvel opus du géant Netflix (Photo : Netflix)

LE COMPLOT « FAIM »

Aoy est une jeune fille qui parvient à se lancer dans l’entreprise familiale de vente de nouilles traditionnelles à Bangkok. Soudain, un jour ordinaire, la jeune femme sert à Tone un bol de pâtes, l’un des employés appartenant au restaurant numéro 1 en Thaïlande appelé « Hunger » (« Hunger », pour sa traduction en espagnol).

Après une telle rencontre, la jeune femme est invitée à faire partie de l’équipe de travail du célèbre chef Paul, l’un des chefs les plus remarquables au monde. Aoy parvient à rejoindre l’équipe de travail, bien qu’en cours de route, il parvienne à comprendre le parcours ardu qu’un assistant de cuisine doit entreprendre pour atteindre un prestige et une renommée internationaux sur la scène gastronomique.

La nouvelle production de Netflix promet d’enseigner la partie la plus sombre de la cuisine thaïlandaise (Photo : Netflix)

En plus de cela, le film abordera également les questions de pouvoir, la lutte des couches sociales et la dictature qui signifie être dans l’une des cuisines les plus sous pression de toute l’Asie. Aoy parviendra-t-il à surmonter tout ce conflit ?

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « HAMBRE » ?

Dans le cadre du nouveau calendrier de contenu Netflix pour avril, le film sortira ce samedi 8 avril via le signal de diffusion. Il vous suffit d’avoir un compte pour accéder et profiter du nouveau film réalisé par Sitisiri Mongkolsiri.

Désormais, on peut dire qu’elle promet de prendre le relais des productions culinaires les plus célèbres de la planète entière, mais avec cette touche unique qu’un pays comme la Thaïlande peut offrir.